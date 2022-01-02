Kayıp avcı her yerde aranıyor

Seyitgazi ilçesinde dün ava gitmek için evden ayrılan Halil İbrahim D.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halil İbrahim D.'ye ait aracı terk edilmiş halde buldu. Halil İbrahim D'nin bulunması için jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra AKUT'a ait termal görüş özellikli insansız hava aracı ile yürütülen çalışma sürüyor.