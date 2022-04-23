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Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu

ŞANLIURFA’da hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü kazada suda kaybolan Bünyamin Nerede (17) ve İlhan Damar'ın (18) 35 saat sonra cesetlerine ulaşıldı. Nerede ve Damar ile birlikte kazada ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 11:30
Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu

Kaza, 21 Nisan günü saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 35'inci kilometresindeki Bakımlı Mahallesi’nde meydana geldi. İftar yemeğinin ardından çoğunluğu lise öğrencisi 6 arkadaş, hafif ticari araçla gezintiye çıktı. İlhami Damar’ın kullandığı 06 DC 6939 araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ’ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Abdullah Demir’in (18) ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Vinçle kanaldan çıkarılan araçta Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Aynı araçta bulunan Bünyamin Nerede ile İlhan Damar ise bulunamadı.

Su altı dalgıç polisleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında, Nerede ve Damar’ın cesetlerine ulaşıldı. Bugün saat 09.00 sıralarında kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan cesetler, sudan çıkarılıp otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili ölü sayısı 5'e yükselirken, soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaKazaTrafik KazasıSulama Kanalı
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