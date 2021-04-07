Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1409
ALTIN
456.459
DOLAR
8.1594
STERLİN
11.2568
EURO
9.6837
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...
Ümraniye Belediyesi eski araç ve iş makinelerini satacak
Araç ve iş makineleri...
Çanakkale Biga’da icradan satılık tarlalar
Çanakkale Biga’da icradan satılık...
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi

AMASYA'da bir grup genç, Polis Haftası dolayısıyla 'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:40
12 Okunma
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi

Savadiye Mahallesi'nin muhtar azası Ramazan Asarkaya ile bir grup genç, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Grup, olay yerine gelen polis ekibine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

Muhtar azası Asarkaya, "155'i arayarak, mahallemizde kavga olduğu yönünde ihbarda bulunduk. Sağ olsunlar, 2 dakika içinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve Polis Haftası'nı kutlamak için bir sürpriz yaptık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaPolisPolis HaftasıSürpriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde
'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde
Müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu
Müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu
6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti
6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti
Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada 'başsağlığı' diledi
Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada 'başsağlığı' diledi
Katil zanlısı eski koca yakalandı
Katil zanlısı eski koca yakalandı
Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı
Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor
Rize’de vakalar arttı, yeni karantina tedbirleri geldi
Rize’de vakalar arttı, yeni karantina tedbirleri geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma