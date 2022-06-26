Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya D-100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde seyir halinde olan 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALAYINDAN DÖNERKEN ÖLDÜLER

Kastamonu Tosya'da otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı. Yeni evli çiftin balayından dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

ÇİFTİN CENAZESİ SİNOP'A GÖNDERİLDİ



Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile eşi Miray Sane Etçi'nin cenazeleri Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi. 18 Haziran'da yaptıkları düğünle evlenen ve balayından döndükleri belirtilen çiftin cenazeleri, Boyabat'ta toprağa verilecek. (