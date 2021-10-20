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'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 'Kartal Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 'Vurgun' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u, mahkemece tutuklandı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:04
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'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama

Antalya Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne giden M.K.B., 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağma' suçlarının mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada, 'Kartal Grubu' olarak bilinen şüphelilerin birçok suça karıştığının ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. F.K. liderliğindeki örgütün haksız kazanç elde ederek, maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştığı, yüksek faizle verdikleri paraları alabilmek için 'yağma', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'silahla tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

12 ADRESE 'VURGUN' OPERASYONU

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından cuma günü 12 adrese 'Vurgun' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; Ferdi Kartal liderliğindeki örgütün elemanları Abdullah Kartal, Ahmet Bozyiğit, Coşkun Kartal, Levent Şahin, Mahsum Altın, Murat Alın, Mustafa Özdemir, Tahir Coşkunsu, A.S., K.Ö., B.B. ve K.P. ile birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş M.E., İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan A.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli A.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 12 ev ve 5 iş yerinde yapılan aramalarda; 21 cep telefonu, 23 SIM kart, 7 bilgisayar, 9 USB bellek, 3 hafıza kartı, tablet ve hard disk olmak üzere toplam 65 dijital materyal ile çeşitli şirket ve şahıs adlarına düzenlenen, çeşitli bankalara ait 53 çek, senet, ödeme protokolü, 50 para gönderme dekontu, çek kayıt dekontu, 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 32 bin 900 lira, 40 dolar ve 300 euro ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST

Şüphelilerden Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanı A.S. ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli A.Y., polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

4 GÜN SORGULANDILAR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde 4 gün ifade veren 14 şüpheli ise işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Manavgat'a getirildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi önünde çevik kuvvet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin ifadeleri ve yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli malzemeler dosyalar ve çuvallarla taşındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan 14 şüpheli, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Saat 01.30 sıralarında ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ferdi Kartal, Abdullah Kartal, Ahmet Bozyiğit, Coşkun Kartal, Levent Şahin, Mahsum Altın, Murat Alın, Mustafa Özdemir ve Tahir Coşkunsu; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘iş yerinde ve eklentilerinde yağma’, 'tefecilik’ suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden M.E., A.S., K.Ö., B.B. ve K.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatSuçörgütKartal GrubuVurgunOperasyonPolis
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