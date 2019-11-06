Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101144
ALTIN
275.716
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4146
EURO
6.3908
Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor
Red Bull Chess Masters'da elemeler...
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta sahneleniyor
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta...
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli...
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak...
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan ‘kara büyü’ objesi bulundu
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kar yağmasıyla birlikte, bölgede çok tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı.

Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kar yağmasıyla birlikte, bölgede çok tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:29
12 Okunma
Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

KARS - 'Kar yemeden kaz kesilmez' deyimiyle yola çıkan Karslılar, yağan karın ardından kazlarını kesip, temizliyor. Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde hazırlanan askılara asılıyor. Yaklaşık 15 ila 20 gün askıda kalan kaz etleri olgunlaştıktan sonra serin yerlerde veya derin dondurucularda kışın yenmek için saklanıyor. Doğal yöntemlerle kesilen, kurutulan kazlar lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahip oluyor. Kars'ta yetiştirilen kazlar, yetiştiricileri tarafından kışlık ihtiyaçları yanı sıra akrabalara gönderilirken, arta kalanları kent merkezindeki lokantalara veya vatandaşlara satılıyor. Kazlar, tanesi 180 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. 

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde imece usulü kazları keserek, temizyelip, kuruttuklarını belirten Mercan İncedere, "Yaklaşık 4 ay boyunca büyütüp beslediğimiz kaz kesimine başladık. Kesildikten sonra tüyleri temizleniyor. İç organlarını çıkarıyoruz. Daha sonra kazlar tuzlanıyor, bir hafta da baskıda kalıyor. Sabah ve akşam ayazında kurutuyoruz. Kazların kesinlikle güneş görmemesi lazım. Güneş yediği zaman tadını bozuyor. Kazları eskiden soğuk odalarda veya un içinde muhafaza ederdik, şimdi dolaplara koyuyoruz. Oldukça zahmetli, kimse 'çok pahalı' demesin" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsKarKaz Kesimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin 300 nüfuslu Hasankeyf'e 12 bin kitaplık kütüphane
3 bin 300 nüfuslu Hasankeyf'e 12 bin kitaplık kütüphane
Finike'de ölü balıklar sahile vurdu
Finike'de ölü balıklar sahile vurdu
Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı
Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı
5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor
5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor
'İzmit simidi' coğrafi işaret olarak tescillendi
'İzmit simidi' coğrafi işaret olarak tescillendi
Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu
Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu
Marmaris'te deniz kahverengi oldu
Marmaris'te deniz kahverengi oldu
Hakmehmet'te bir asırdır dinmeyen acı
Hakmehmet'te bir asırdır dinmeyen acı
742 yıllık Ulu cami, göz kamaştırıyor
742 yıllık Ulu cami, göz kamaştırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans