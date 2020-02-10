Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına...
Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber
Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber
Artvin'de yaylada horonlu off-road heyecanı
Artvin'de yaylada horonlu off-road heyecanı
İstanbul Boğazı'nın kahramanları
İstanbul Boğazı'nın kahramanları
Servis midibüsünde yangın
Servis midibüsünde yangın
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yollarda biriken karlar, belediye ekiplerince cadde ve sokaklara deniz suyu dökülerek, temizleniyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:16
0 Okunma
Karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor

ZONGULDAK - Alaplı'da, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelen buzlanmalar, belediye ekiplerince temizleniyor. Belediye ekipleri, buzlu yolları temizlemek için deniz suyu kullanıyor. Karadeniz'den çektikleri suyu itfaiye araçlarıyla cadde ve sokaklara püskürterek, temizleme çalışması yapan ekipler, yolların kardan temizlenmesini sağladı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, karla kaplı yolların deniz suyu sayesinde kolaylıkla açıldığını belirterek, "Kar yağışının ardından deniz suyu ile karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bölgemizin özellikle yüksek kesimlerinde ve ana arterlerde tamamen deniz suyu kullanıyoruz. Doğal bir madde yola bir zararı yok. Gecede tuzlama ve kumlama çalışmamız devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana deniz suyu ile tüm mahalle yollarımızı açmaya çalışıyoruz" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 10.02.2020 06:18
Anahtar Kelimeler:
Karlı YollarDeniz Suyu Ile Temizleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Servis midibüsünde yangın
Servis midibüsünde yangın
Sevgililer için suda 170 bin lale üretildi
Sevgililer için suda 170 bin lale üretildi
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da dehşete düşüren olay!
Ankara'da dehşete düşüren olay!
Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi
Beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı
Beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı
Öykü Arin'e maske bulunamıyor
Öykü Arin'e maske bulunamıyor
Öğrenciler, Barış Manço'yu doğum gününde şarkılarıyla andı
Öğrenciler, Barış Manço'yu doğum gününde şarkılarıyla andı
Suları çekilen Meriç Nehri’nde tarih ortaya çıktı
Suları çekilen Meriç Nehri’nde tarih ortaya çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim