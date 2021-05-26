Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1412
ALTIN
517.155
DOLAR
8.4359
STERLİN
11.9392
EURO
10.3188
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kardeşini öldürüp, intihar etti

BURSA’da Hasan Ateşli (57), evinin balkonunda tartıştığı kardeşi İbrahim Ateşli’yi (53) tabancayla vurup öldürdükten sonra, intihar etti.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:24
24 Okunma
Kardeşini öldürüp, intihar etti

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi’nde bugün saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim Ateşli’nin evine gitti. Ağabey- kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim’i vurdu. İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp0, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

Hasan Ateşli’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, İbrahim Ateşli’nin ise ablasıyla birlikte yaşadığı bildirildi. Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferKardeşCinayetIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu
Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi operasyonu: 7 gözaltı 
Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi operasyonu: 7 gözaltı 
​​​​​​​TCG AKIN'da rahatsızlanan asker şehit oldu
​​​​​​​TCG AKIN'da rahatsızlanan asker şehit oldu
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup kaçtı
Erzincan 4.2'lik depremle sallandı
Erzincan 4.2'lik depremle sallandı
ERZURUM, TRABZON VE MUŞ İLLERİNE HAFTADA ÜÇ KEZ SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ERZURUM, TRABZON VE MUŞ İLLERİNE HAFTADA ÜÇ KEZ SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..
Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..
Aktaş'a Uluslararası Görev
Aktaş'a Uluslararası Görev

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma