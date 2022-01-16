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Karda mahsur kalan hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye götürüldü

VAN'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çamurlu Mahallesi'nde mahsur kalan hasta İbrahim Demiröz (60),  ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye götürüldü.

16 Ocak 2022 Pazar 10:46
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Karda mahsur kalan hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye götürüldü

Kar yağışı yüzünden kent genelinde 702 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, Özalp'a 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çamurlu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Demiröz, dün akşam kalbinden rahatsızlandı. Demiröz'ün yakınları 112 Sağlık ekibini arayarak yardım istedi.  Ancak 112 ekipleri mahalle yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden mahalleye ulaşamadı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Hastaya ulaşmak için karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 4 saatlik bir çalışma sonucunda saat 01.00 sıralarında eve ulaşarak İbrahim Demiröz'ü ambulansa bindirirerek, tedavi için Özalp Devlet Hastanesin'e götürdü. Hastanede tedaviye alınan Demiröz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yakınları ekiplere teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vanözalpİbrahim DemirözKarKışHastaHastane
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