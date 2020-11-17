Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1280
ALTIN
470.777
DOLAR
7.7599
STERLİN
10.3038
EURO
9.2096
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor

MERSİN'de Uluslararası Kayak Federasyonu normlarına uygun ve kayak turizmi açısından Türkiye’nin öne çıkan bölgelerinden olan Karboğazı, yapılacak tesislerle birlikte turizme kazandırılmayı bekliyor.

17 Kasım 2020 Salı 09:04
5 Okunma
Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor

Tesisleşme ve altyapı çalışmaları olmadığı halde her yıl binlerce tatilcinin uğrak yeri olan Tarsus ilçesindeki Karboğazı, 2,5 metreye ulaşan kar kalınlığı ile önemli bir potansiyele sahip.

Karboğazı'nın var olan potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, uzun süre sahada kalan yüksek kar kalınlığı ile kayak turizmi açısından oldukça büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

'TOROSLAR'DA İLK OLACAK'

Karboğazı'nın kış turizmi açısından önemli bir bölge olduğunu belirten Başkan Engin, "Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı 8 turizm bölgesi ve merkezi bulunmakta. Karboğazı kış ve kayak tesisleri bölgesi, en önemli bölgelerden biri. Burada topografik haritalar zaman zaman yapıldı. Burayla ilgili projeler hazırlandı, 1/5 binlik imar planında yer alıyor. 6 kayak pisti bulunan, alp disiplinine uygun 21 bin hektar alana sahip bir bölge. Yaklaşık olarak 11 kilometre yol, içme suyu, kanalizasyon, gözetleme kuleleri acilen yapılmalı. Çukurova havzasına uygun bir proje. Bu projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir an önce onaylanıp, yatırımcılar tarafından hayata geçirilmesini bekliyoruz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz adına önemli bir yatırım alanı. Projenin hayata geçirilmesi ile yaklaşık 10 bin kişi istihdam edilecek. Toroslar'da bir ilk olacak. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni buraya çekecek. Bölgenin cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

'KURTULUŞ SAVAŞI'NIN SİMGE BÖLGELERİNDEN'

Yaz aylarının son günlerinde bile kar ile karşılaştıklarını ifade eden Başkan Engin, bölgenin her mevsimde ayrı güzellikler barındırdığını, tarihi özelliklere sahip olduğunu, Kurtuluş Savaşı’nda önemli direnişlerin bölgede yaşandığına dikkat çekti. Engin, yatırımcıların bölgeye gelmesi ve bölgenin tanıtılması için birtakım projeler hazırladıklarını ve bölgenin bir an önce yatırıma uygun hale getirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarboğazıKışTurizmKayakTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torosların zirvesine ilk kar düştü
Torosların zirvesine ilk kar düştü
Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu
Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu
'Covid-19' testi pozitif çıkan çift, camiden anons yaptırdı
'Covid-19' testi pozitif çıkan çift, camiden anons yaptırdı
Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak
Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak
Soğan kebabı sezonu başladı
Soğan kebabı sezonu başladı
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma