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Karantinaya alındı!

Konya'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine mahalle karantinaya alındı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 09:01
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Karantinaya alındı!

Eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi'nde bir evde kız isteme merasimi düzenlendi. İki aileden çok sayida kişinin katıldığı kız isteme merasimin ardından erkek tarafı Hatay'a döndü. Törenin düzenlendiği kız tarafında 5 kişide koronovirüse rastlanılması üzerine aile tedavi altına alındı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle karantine alanı genişletildi. Gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kesecik mahallesi karantinaya alındı. Önlem alan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapadı.  

Öte yandan Seydişehir'deki Alaylar Mahallesi'ndeki bir lojmanda oturanlarda da koronavirüs görülmesi üzerine apartman karantinaya alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaSeydişehirKoronavirüsPandemiKarantina
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