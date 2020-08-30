Karadenizli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı

Balıkçılar, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce sezonu kapatmıştı. 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçılar, denizlerde av yasağının biteceği 1 Eylül gecesi 'vira bismillah' demek için son hazırlıklarını yapıyor. Salgın ve balık azlığı yüzünden sezonu erken kapatan balıkçılar, özellikle palamuttan ümitli olduğunu söyledi. Ağlarını onaran ve tekne bakımlarına devam eden balıkçılar, 31 Ağustos gecesi açılmayı planlıyor.

'İNŞALLAH BU SEZON YÜZLER GÜLER

Yaklaşık 5 aydır bu anı beklediklerini söyleyen balıkçı Mehmet Tığ, "İnşallah tüm camia için hayırlı bir sezon olur. Bu sene palamut ve çinekop bol gözüküyor. İnşallah öyle de olur ve bütün balık camiasının yüzü güler" diye konuştu.

Teknelere teknik destek sağlamak için yardım eden tornacı Adem Özer ise "Orta su balıkçılığının hazırlıklarını yapıyoruz. Son aşamadalar ve ayın 1'inde yola çıkıp 'vira bismillah' derler. Biz elimizden gelen desteği verdik. İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur" dedi.

PALAMUT BEKLENTİSİ

Bir yandan çaparayla avcılık yaptıklarını söyleyen Abdullah Çelik, "Hazırlıklarımız devam ediyor, inşallah çıkacağız. Bu sene palamut bol gibi duruyor. Çünkü çaparayla avcılık yapıyoruz ve bol olduğu belli durumda. Bir yandan çinekop da var ama şu an için ince. Biraz daha büyümesini beklemek lazım. Hamsi hakkında bir şey demek için de henüz erken" dedi.

62 yıldır denizlerde olduğunu söyleyen Mustafa Tığ ise "Palamudun bol olması sebebiyle hamsinin az olduğunu düşünüyorum. Hamsi olsa bile çerez olacaktır. Yeni sezon herkes için hayırlı olsun" diye konuştu.