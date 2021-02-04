Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
414.339
DOLAR
7.1104
STERLİN
9.6582
EURO
8.5279
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları...
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak
Ordu Ünye Organize Sanayi...
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz’de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti

Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında hava sıcaklıkları bir haftalık aranın ardından yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Antalya`da dün hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterirken, Samsun`da ise 23 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklıklarını fırsat bilen vatandaşlar sahillere, parklara akın etti.

04 Şubat 2021 Perşembe 11:37
15 Okunma
Karadeniz’de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti

TRABZON - Karadeniz Bölgesi’nde kış aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı dün Antalya`da 22, Adana`da 20, Mersin`de 21 derece olarak ölçülürken, Samsun`da ise 23 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Hava sıcaklıkları Akdeniz illerini aratmayınca, sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu. Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

‘HAVA SICAKLIĞI GEZMEYE SEVK EDİYOR’

Hava sıcaklıklarının mevsime göre fazla olduğunu söyleyen Halil İbrahim İleli, “Hava sıcaklığı insanları gezmeye sevk ediyor. Ama çok fazla endişemiz de var. Acaba kuraklık ve su sıkıntısı yaşanır mı diye. Aslında yağmuru bekliyoruz, karın yağmasını bekliyoruz. Ocak, şubat, mart bu aylarda geçtikten sonra daha beklemeyelim zaten. İnşallah mevsimin gerektirdiği hava sıcaklıklarını yaşarız da insanlarda hangi mevsimlerde olduklarını hatırlarlar” diye konuştu.

‘MEVSİMLER TAMAMEN DEĞİŞTİ’

Torunu ile parka gelen Selma Kaya, “Hava çok güzel. Montlar artık çıkardık attık üstümüzden. Birkaç gündür mont giyinmiyoruz. Akdeniz veya Ege iklimi yaşıyoruz resmen Trabzon’da. Mevsimler tamamen değişti. Bu bizi endişelendiriyor ama yine de sıcak havayı fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu aylarda böyle bir havayı bulabilmek gerçekten zor. Torunumu parka getirdim. Biraz hava alsın istedim” diye konuştu.

‘YAZ GİBİ HAVA VAR’

Engin Çiçek ise, “Uzun zamandır işlerden ve pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyorduk. Güzel vakit geçirebilmek için sıcak havayı da fırsat bilip kendimizi dışarıya attık. Yaz gibi hava var. Havalar çok güzel” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz BölgesiSıcaklık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Caferli'de özgün mimari korunacak
Caferli'de özgün mimari korunacak
Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
ULUDAĞLI GENÇ AKADEMİSYENLER EN İYİ SEÇİLDİ
ULUDAĞLI GENÇ AKADEMİSYENLER EN İYİ SEÇİLDİ
BAŞKAN YILMAZ MEHMETÇİĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
BAŞKAN YILMAZ MEHMETÇİĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
MÜSİAD’DAN ÖZEL TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ’NE ZİYARET
MÜSİAD’DAN ÖZEL TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ’NE ZİYARET
DOSABSİAD VE BEBKA’DAN GÜÇ BİRLİĞİ
DOSABSİAD VE BEBKA’DAN GÜÇ BİRLİĞİ
Şanlıurfa’da torbacı operasyonunda polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı
Şanlıurfa’da torbacı operasyonunda polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı
Dağcıların eksi 20 derecede eğitim kampı
Dağcıların eksi 20 derecede eğitim kampı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma