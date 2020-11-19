Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1295
ALTIN
462.187
DOLAR
7.7167
STERLİN
10.2178
EURO
9.1437
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Son Dakika
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Macaristan - Türkiye: 2-0
Son Dakika
Macaristan - Türkiye: 2-0
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” ADLI ŞARKI, BİR ARMAĞANDIR
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” BİR ARMAĞANDIR
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi...
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske Hazırladılar
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz somonu dünyaya ihraç ediliyor

RİZELİ girişimci Hasan Kuzuoğlu, kurduğu çiftliklerinde Karadeniz somonu üretiyor. 15 bin lira ciro ile yılda 3 ton balıkla işe başlayan Kuzuoğlu, yılda 15 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliklerinde 400 milyon gelir elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, bağışıklığı güçlendiren ve koronavirüs salgını sonrası satışı artan somon için Kanada ve İskoçya'da tesis kurmak için girişimlere başladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 08:56
7 Okunma
Karadeniz somonu dünyaya ihraç ediliyor

Fındıklı ilçesinde girişimci Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize'de Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Kuzuoğlu, yılda 15 bin ton somon üretimi seviyesine ulaştı.

JAPONLARIN İLK TERCİHİ KARADENİZ SOMONU

Koronavirüs salgını döneminde ihracatını artıran Kuzuoğlu, aralarında Rusya, Gürcistan, Polonya, Fransa, Hollanda ve Kazakistan olmak üzere 12 ülkeye yaklaşık 6 bin ton somon ihraç ederek, yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde etti. Balık ihracatında Türkiye 8'inciliğine yükselen Kuzuoğlu'nun ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide de kullanılıyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oluyor.

'BAŞARIMIZI FINDIKLI’DAN SAĞLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ’

Kuzuoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, "2012 yılında Amerika'dan dönüş yaptığımızda kendi ellerimizle sıfır personelle kurduğumuz balık çiftliğimiz şu anda Türkiye'de Adana, Sivas, Kayseri, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin illerinde faaliyetteyiz. Ayrıca Gürcistan'a yatırımımız da başladı. Kanada ve İskoçya’da da yatırım yapmak için resmi makamlara başvurularda bulunarak, yeni çiftlik sahaları ve firmamızı globalleştirmek için arayışlardayız. Firmamız bu kısa süreçte 550 çalışana ulaşmış durumda. Çıktığımız bu yolda her yıl büyüyerek ilerledik. 2017 yılında başlayan ihracat atağımız 4 milyon dolarla başladı. 2018 yılında 8 milyon dolar, 2019 yılında da 21 milyon dolarla ilk bin ihracatçı arasına girmeyi kıl payı kaçırdık. Bu yıl itibariyle de şu anda 28 milyon dolara ulaşmış durumdayız. Tahminlerimize göre 2020 yılını 35 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamlamayı planlıyoruz. Pandemi sürecinde yüzde 76 büyüme gösterdik, 100 yeni istihdam sağladık. Geçen yılki 224 milyon TL’lik ciro rakamımızın bu yıl 400 milyon TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bütün bu başarıyı Rize'nin şirin ilçesi Fındıklı’dan yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

‘KURTULUŞ SAVAŞI İSTİHDAMLA, İHRACATLA OLUYOR'

8 yıldır başarılarını artırarak devam ettiklerini vurgulayan Kuzuoğlu, "Türkiye balık ihracatçıları sıralamasında geçen yıl Türkiye 11’incisiydik. Bu yılsa 8’inci sıraya yükseldik. Geçen sene Rusya'ya Türkiye'den en çok su ürünleri ihraç eden firmaydık, bu yıl da bu liderliği sürdürüyoruz. Fındıklı'da yetiştirdiğimiz, yöre insanımızın emeğiyle paketlediğimiz bu ürünler dünyanın dört bir tarafına satılıyor. Biz bu ürünü çok basit bir şekilde, kafasını ve içini alarak Antalya'da Adana'da işleyebilecekken, organize sanayi bölgelerinde bu fabrikayı çok rahat bir şekilde kurabilecekken bu işletmeyi Fındıklı’ya kazandırmak için mücadele ettik. Yüzde 70'i kadınlardan oluşan çalışan sayımızı daha da artırmak için balığı fileto halinde ihraç ediyoruz. Böylece 5 dolar değerindeki ürün 10 dolara çıkıyor, bu da daha fazla işçi, daha yüksek ücretler, ülkeye daha fazla dolar girdisi anlamına geliyor. Artık kurtuluş savaşı topla, tüfekle olmuyor, ihracatla oluyor. Ekibimle birlikte, ülkem adına Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda üzerime düşen görevi ihracat yaparak, istihdam yaparak, vergi ödeyerek yerine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'BALIK İŞİ KADINLARDAN SORULUR'

Balık tesisi çalışanlarından Aslıhan Köse de, "İşletmemizin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Çünkü bana göre balık işi kadınlardan sorulur. Balığı en güzel biz temizliyoruz, paketliyoruz, sipariş veren ülkeler için gönderiyoruz" dedi.

Sevilay Kanal ise "Somon balıklarımızı büyük bir özenle temizleyerek fileto haline getirip, satışa sunuyoruz. Bizim ellerimizde, Karadeniz sularında yetişen Türk somonu dünyanın dört bir yanına gidiyor, bu bizim için büyük bir gurur" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizSomonBalıkIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
ÖZHASEKİ’DEN MOLLAYEGAN’A TAM NOT .. 
ÖZHASEKİ’DEN MOLLAYEGAN’A TAM NOT .. 
YILDIRIM’DA ARTIK HİSSELİ PARSEL SORUNU TARİH OLUYOR
YILDIRIM’DA ARTIK HİSSELİ PARSEL SORUNU TARİH OLUYOR
DİYABET PANDEMİDEN DAHA ÖLDÜRÜCÜ
DİYABET PANDEMİDEN DAHA ÖLDÜRÜCÜ
Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
Yardımlarla İzmir'in yaralarını sarıyorlar
Yardımlarla İzmir'in yaralarını sarıyorlar
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı
Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma