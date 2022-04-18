Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.494,37
ALTIN
933,62
DOLAR
14,63
STERLİN
19,08
EURO
15,80
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Göç İdaresi Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 4...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

ARTVİN’de heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya parçasının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 08:43
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu, Hopa ilçesi Kopmuş mevkisinde akşam saaatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yoluna düştü. İrili ufaklı dev kayalar nedeniyle Hopa-Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya isabet  34 ET 9293 plakalı otomobilde hasar oluştu. Heyelan sonrası itfaiye, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK)  ve Karayolları ekipleri, bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerinin iş makinesi destekli çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinHopaKaradeniz Sahil YoluHeyelanKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'
IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen kadın öldü
Ankara Valiliğinden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı
Ankara Valiliğinden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı
Yüksek verim için ağaçlara 'suni donlama' yapıyor
Yüksek verim için ağaçlara 'suni donlama' yapıyor
Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü 
Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü 
'Türkiye'nin tek Ermeni köyü'nde 'Paskalya' ayini
'Türkiye'nin tek Ermeni köyü'nde 'Paskalya' ayini
Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı
Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı
Batman'da çok sayıda sığınak ve depo imha edildi
Batman'da çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma