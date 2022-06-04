Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.601,25
ALTIN
977,16
DOLAR
16,43
STERLİN
20,59
EURO
17,60
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi 21...
Malkara Belediyesi 69 taşınmazı kiraya verecek
Malkara Belediyesi 69 taşınmazı...
İstanbul Galata Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 2...
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel alacak
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz'in dibi çöplüğe dönmüş

DOĞU Karadeniz'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği denizde kirliliğe yol açıyor. Deniz dibi araştırması ile kilometrekareye 1800 adedi bulan çöp düştüğünü belirlediklerini ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Yahya Terzi, "Bu yüksek bir miktar. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin, Orta Karadeniz'e göre daha kirli" dedi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 13:37
Karadeniz'in dibi çöplüğe dönmüş

Katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, Doğu Karadeniz'de uzun süreli çevre sorunlarına yol açıyor. Bölgede il ve ilçe belediyeleri bir araya gelerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile katı atık depolama ve işleme merkezleri kurarak çöp sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Ancak yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği denizde kirliliğe neden oluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerince Samsun-Artvin arasında trol gemisi ile yapılan deniz dibi kirlilik araştırmasında kilometrekareye 1800 adet çöp düştüğü belirlendi. En düşük noktada 250 adet çöpün yer aldığı dip kirliliği oranının Karadeniz'in doğusunda daha yüksek olduğu tespit edildi.

GİRESUN'DA ATIK SU SIZINTISI TESPİT EDİLDİ

Giresun'da depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin faaliyeti; depolama şeklinin hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle yargı kararı ile durduruldu. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

TRABZON'A YENİ DEPOLAMA ALANI YAPILDI

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı bitişiğinde kurulan katı atık çöp depolama alanı da doldu. Çöp dökümü durdurulan alanın yerine Yanbolu Vadisi'nde yeni alan oluşturuldu. Çamburnu halkı, çöp depolama alanından olası metan gazı patlaması ve katı atıklardan ortaya çıkan sızıntı suları nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtirken, uzmanlar ise alanın çok iyi izole ve rehabilite edilmesi gerektiğini savunup 10 yıl boyunca yakından izlenmesini öneriliyor.

ARTVİN'DE YOL KENARI ÇÖP DEPOSU OLDU

Artvin'in sahil ilçelerinde de katı atık depolama alanlarının olmaması nedeniyle sorun yaşanıyor. Karadeniz kıyısına dökülen çöpler nedeniyle bölgede çevre kirliliği meydana geldi. Hopa ilçesinde köy ve mahallelerden toplanan çöpler, ilçeye 2 kilometre mesafede Karadeniz Sahil Yolu kenarına dökülüyor. Örülen duvarla yoldan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü koku yayılıyor.

'KARADENİZ'İN DOĞUSU DAHA KİRLİ'

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Yahya Terzi, denizlerdeki çöplerin 100 yıl geçse bile varlığını sürdürdüğünü söyledi. Dr. Terzi, "Vahşi depolama alanlarından veya doğrudan doğaya atılarak dere ve akarsularla taşınan çöpler, denize ulaşıyor. Samsun ve Artvin arasında dip trolüyle deniz dibinde araştırma yaptık. Bölgeler arası farklılık göstermekle beraber kilometrekareye 250 ila 1800 adet deniz çöpü düştüğünü belirledik. Bu yüksek bir miktar. Bazı bölgelerde arttığını, bazı bölgelerde de azaldığını görüyoruz. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin, Orta Karadeniz'e göre daha kirli. Depolama alanlarında organik atıkların bozulması, özellikle sıcaklığın arttığı dönemde yaydığı kötü koku çevredeki halkı rahatsız ediyor. Yine buralardaki sızıntıların yer altı sularını kirletme riski de var. Bu gibi yerler planlanırken dikkat edilmeli" dedi.

‘KÖY HALKI OLARAK IZDIRAP ÇEKİYORUZ'

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisindeki çöp depolama alanı yakınında yaşayan ressam Gökçe Erhan, çöp tesisinin geçen yıl kapatıldığını ancak çevreyi kirletmeye devam ettiğini iddia etti. Erhan, "2007'den beri köy halkı olarak ıstırap çekiyoruz ama aslında Karadeniz genelinde çöp sorunu var. Modern tesislerde de vahşi depolama yaptıkları için bu sorun Karadeniz'in hiçbir yerinde çözülmüş değil. Bence çöpleri ayrıştırarak, tesislere gönderilmesi ve devamında gerekliliklerin yerine getirilmesi konuyu çözecektir" diye konuştu.

'ÇÖP SUYU YOLDAN GEÇİYOR'

Çamburnu Mahallesi’nde oturan Enes Öksüz de tesisin kapanmasına rağmen yaşanan sorunlarda değişen bir şey olmadığını belirterek, "Burada çöp suyu sızıntısı var. Çöp suyu bağ ve bahçelere akıyor. Yağmurlu havalarda dereler, bunu kaldırmayıp taşıyor. Çöp suyu yolda geçiyor. Hayvanlarım yol üzerinden geçerken önceden su içerlerdi. Şu an su içiremiyorum" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
KaradenizDenizCop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 ilde 'güven huzur uygulaması'
81 ilde 'güven huzur uygulaması'
Prof. Dr. Sözbilir: Balıkesir'de 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçaları bulunuyor
Prof. Dr. Sözbilir: Balıkesir'de 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçaları bulunuyor
Kendisini uyaran hastane güvenliğini darp etti
Kendisini uyaran hastane güvenliğini darp etti
İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı 
İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı 
Serinlemek için sulama kanalına giren 3 çocuktan 1'i kayboldu
Serinlemek için sulama kanalına giren 3 çocuktan 1'i kayboldu
Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
Denizde ceset bulundu
Denizde ceset bulundu
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi