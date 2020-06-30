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Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü

ŞANLIURFA, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yağan yağmurla mercimek eken çiftçinin yüzü güldü. 50 dönümlük arazide mercimek eken Mesut Akpirinç, dönüm başı 250 kilo ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

30 Haziran 2020 Salı 09:56
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Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da, Haziran ayı başında başlayan ve hala devam eden mercimek hasadında sona yaklaşılıyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde mercimek eken çiftçilerin yüzü yağışlarla güldü. Güneydoğu’nun kavurucu sıcağında hasat yapan çiftçiler, iyi verim bekledikleri mercimekten dönüm başı 250 kilo ürün bekliyor.

'KİLO BAŞI 3 TL BEKLİYORUZ'

Çiçekliyurt Mahallesi’ndeki 50 dönümlük arazisine mercimek eken Mesut Akpirinç, hasat için çevre köylerden getirttiği işçilere günlük 100 TL yevmiye verdiğini belirterek, "Bu sene hayırlısıyla hasada başladık. Mercimeği biçiyoruz. Bu sene 50 dönümlük arazimde mercimek ektim. Her dönüm için ortalama 250 kilo verim bekliyorum. Allah kaza bela vermezse ortalama 10 ton mercimek bekliyoruz. Mercimeğin fiyatını bu sene kilo başına 3 TL bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaKaracadağçiftçiMercimek
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