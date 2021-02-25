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KARACABEY’E HUZUR EVİ MÜJDESİ…

25 Şubat 2021 Perşembe 12:27
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KARACABEY’E HUZUR EVİ MÜJDESİ…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kızılay yetkilileri ile yapılan görüşme sonrasında, huzurevi yapımı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Karacabey’de yıllardır özlemle beklenen huzurevi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cengiz Güven ile bir araya geldi. Kızılay tarafından yapılması planlanan huzurevi görüşüldü. Görüşmede Milletvekili Mustafa Esgin de yer aldı. Daha önceki belediye yönetimi tarafından Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan 7 dönümlük arazi için yeşil alan olarak plan değişikliği yapılmıştı. Aradan geçen sürenin ardından Kızılay ile tekrar diyalog kurularak, plan değişikliğine gidilmesi için mutabakata varılmış ve bölgede huzurevi yapılması konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştı. Başkan Ali Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Karacabey’de vatandaşların özlemle beklediği huzurevi konusundan önemli gelişme kat ettiklerini duyurdu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘üçlü olsun güçlü olsun’ formülü ile Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hükümet tarafından çeşitli yatırımların ilçeye kazandırılması için gayret gösterdiklerini belirterek, huzurevi meselesinin yeniden gündeme geldiğinin altını çizdi. Özkan, Biz şimdiye kadar bir zihniyet devrimi yaptığımızı ifade etmiştik. Çatışarak değil, Karacabey menfaatlerinin ortak paydasında buluşarak tüm siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle, yüreği Karacabey için atan herkesle işbirliği yapma çağrısında bulunduk. Bizim için önemli olan Karacabey halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve Karacabey’in menfaatleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koymak. Kızılay’ın bu yaklaşımından memnunuz. Karacabey’de yıllardır eksikliği hissedilen bir ihtiyacı çözme noktasında olumlu gelişmeler yaşanmıştı. Bölge Milletvekilimiz Mustafa Esgin’in de önemsediği ve desteklediği bir proje bu. Mustafa Cengiz Güven ile konuyu detaylı tekrar ele aldık. Karacabey Belediyesi bu projeye her anlamda destek olacaktır ve bizler, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Karacabey halkımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum dedi.

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KARACABEYE HUZUR EVİ MÜJDESİ…
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