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Karaburun'daki İris Gölü'nde açılan kanallar kapatıldı

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuşun da üreme alanı İris Gölü'ne mülkiyet sahipleri tarafından aralık ayında açılan kanallar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Karaburun Belediyesi'nce kapatıldı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İris Gölü'nün kamulaştırılarak, korumaya alınmasını istedi.

11 Şubat 2020 Salı 13:22
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Karaburun'daki İris Gölü'nde açılan kanallar kapatıldı

İZMİR - Karaburun'a bağlı Küçükbahçe Mahallesi sınırlarında bulunan 358 dönümlük alan üzerindeki İris Gölü'nün, 1978 yılında yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçişi sağlandı. Önemli sulak alan olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki bahçe çintesi, çayır incir kuşu, tepeli toygar, tepeli pelikan, tepeli karabatak, karabaş martı, küçük kerkenez, bıyıklı doğan gibi kuş türlerinin üreme sahası olan İris Gölü'ne aralık ayında kanallar açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile ÖÇKA ilan edilen Karaburun'daki eşsiz güzelliğe sahip, aynı zamanda birinci derecede sit olan gölde açılan kanallar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Karaburun Belediyesi'nce alana getirilen kepçe ile kapatıldı. Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, 358 dönümlük İris Gölü'nün, mitolojide de yer aldığını belirterek, "Burası mevcutta göl ama 1978 yılında buranın kadastrosu yapılırken, alan göl olarak yazılmıyor. Arazi olarak şahıs adına mülkiyet tahsis ediyorlar. Biz kanalların açıldığı duyumunu 14 Aralık'ta aldık ve müdahale ettik. O tarihte çalışma durduruldu" dedi.

'ÖZEL MÜLKE KONU OLAMAZ'

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, konunun soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Göl aslında yasal olarak kimsenin özel mülkiyetine konu edilmemesi gereken bir alan. Bu nedenle biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün verdiği karar doğrultusunda, alanda açılan yerlerdeki toprak yığınlarını çekiyoruz ve kanalları kapatıyoruz. Ama bu bir çözüm değil. Daha önceki yıllarda da kanal açma çalışması yapılmış, müdahale edilmiş ve kanal kapatılmıştı. Devlet yetkililerine seslenmek istiyoruz. 3621 sayılı kanun, kıyıları tarif eder. Göller de bunun içerisindedir. İris Gölü de özel mülkiyete konu olamayacağı için dava açılıp tescil harcı bırakılması gereken yerlerden. Bir an önce davayı açmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

'ACELE KAMULAŞTIRMA İLE GERİ ALINSIN'

Yarımada için çeşitli acele kamulaştırma kararlarının alındığını anımsatan Başkan Erdoğan, "Acele kamulaştırma asıl burası için gerekli. Umarım bir an önce burası koruma altına alınır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Umarım bir daha bu tip müdahaleler ile karşılaşmayız. Çünkü bu alan bölgedeki tek sulak alan. Çeşitli kuş türlerinin göç yolu üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda kuluçkaya yatma yerleri. O nedenle buraya verilecek zarar, büyük bir alanı etkileyecek. Biz herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz. Şu anda üzerimize düşeni yaptık ama bu geçici çözüm. Sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz" dedi.

Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici ise "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediyeye yapılan görevlendirme ile kanalların tamamını kapatıyor. Bu çok güzel bir gelişme ama geçici bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Biz, İris Gölü'nün acele kamulaştırma ile geri alınmasını, koruma altına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karaburunİris GölüAçılan Kanallar
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