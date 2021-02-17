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Kar yağışı sonrası İznikr'te kartpostallık kareler oluştu

17 Şubat 2021 Çarşamba 12:28
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Kar yağışı sonrası İznikr'te kartpostallık kareler oluştu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı Bursa’nın İznik ilçesinde kartpostallık görüntülere sahne oldu.2000 yıllık tarihi sualtı Bazilikası kar yağışıyla havadan görüntülendi.

Türkiye’nin beşinci Marmara Bölgesi’nin ise en büyük gölüne sahip İznik’te kar yağışı etkili oldu. Unesco Dünya Mirası Aday Listesinde bulunan İznik’in tarihi yapıları Yeşil Cami, Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi, Su altı Bazilikası ile İznik Sahili ve Abdulvahap Tepesi ile İznik’in genelinin ele alındığı hava çekimlerinde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin klip haline getirdiği görüntüler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın sosyal medya hesaplarında büyük beğeni uyandırırken, fotoğraf severler bu anları ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Sonrası İznikrte Kartpostallık Kareler Oluştu
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