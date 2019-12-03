Kar durdu, soğuk başladı

ERZURUM, (DHA)

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde kar yağışının durmasından sonra bölge, soğuk havanın etkisine girdi. Yapılan ölçümlere göre gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Kars'ta ölçüldü. Bölgede diğer illerde ölçülen en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 11, Ardahan'da 10, Erzincan'da 4, Muş ve Iğdır'da 2 derece olduğu belirlendi.

Bu arada kar yağışının ardından Erzincan'da yolu kapanan 129 köyden 60'ının açıldığı belirtilirken, Erzurum'da 181 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.