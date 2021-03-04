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Kapıyı açan gence eşi ve çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, zilini çaldıkları evde kapıyı açan Ömer Çelebi'ye (30) eşi ve çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdı. Boyun, göğüs ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çelebi, hastaneye kaldırıldı.

04 Mart 2021 Perşembe 09:03
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Kapıyı açan gence eşi ve çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdı

Olay, gece saatlerinde Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, binanın 3'üncü katında oturan Ömer Çelebi'nin evinin önüne gelerek zile bastı. Çelebi'nin kapıyı açmasıyla şüpheliler, genç adama tabancayla kurşun yağdırdı. Eşi ve çocuğunun gözleri önünde boynuna, göğsüne ve karnına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Çelebi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Evinde silahsaldırıya uğrayan Çelebi, eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çelebi, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCeyhanSilahSaldırı
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