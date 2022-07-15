Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
958,90
DOLAR
17,48
STERLİN
20,71
EURO
17,53
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapadokya’da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteriyle havalandı.

15 Temmuz 2022 Cuma 09:19
Kapadokya’da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı

Kapadokya bölgesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlanmaya başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Avanos ilçesine bağlı Paşabağ mevkiinden havalanan  sıcak hava balonlarına 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı. Yerden havalanan balonlar, gökyüzünü kapladı. Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında süzüldü. Balon pilotu Alper Çetin, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise tekrar acil şifalar diliyorum. Bugün ayrıca, Ömer Halisdemir'in posteriyle uçacağız. Onu da anmış olacağız" diye konuştu.

Kırşehir'den gelerek sıcak hava balonu turuna katılan Kaan Kayhan Kayacı ise, "Bugün şehitlerimizin anısına uçuyoruz. Sepette Ömer Halisdemir'in pankartı da bulunuyor. Umarım güzel bir uçuş olur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Darbe GirişimiFETÖFETÖPDYTerörörgütDarbeKalkışmaÖmer Halis DemirŞehitKapadokyaBalonBayrakTürk Bayrağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 
Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 
Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
'Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete'
'Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete'
Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında
Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı
Bergama'da makilik yangını
Bergama'da makilik yangını
Datça’daki orman yangınında 2’nci gün
Datça’daki orman yangınında 2’nci gün

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول