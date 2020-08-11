Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin ziyaretçi

NEVŞEHİR - Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen temmuz ayı içinde 80 bin 220 turist ziyaret etti. Öte yandan, Kapadokya bölgesinde Ocak-Temmuz dönemindeki ziyaretçi sayısı da 419 bin 905 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Kapadokya bölgesini 1 milyon 956 bin 345 turist ziyaret ettiği bildirildi.