Kan donduran detaylar!

Adana'da tartıştığı eşi Leyla Avcı'yı (50) kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren Yusuf Aziz Avcı'nın (55), olaya şahit olan 13 yaşındaki oğlu A.V.'yi öpüp, helallik istediği, kanlı bıçağı yıkayıp kaçtığı ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı ve Leyla Avcı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Aziz Avcı, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden ve boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada evde bulunan çiftin çocukları A.V., koşarak komşularına gidip, haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Leyla Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın komşuları, acı haberi alınca sokak başında ağlayarak gözyaşı döktü.

Leyla Avcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KANLI BIÇAĞI VE ELLERİNİ YIKAMIŞ

Adana Hipodromu'nda çalıştığı belirtilen Yusuf Aziz Avcı'nın, olayın ardından oğlu A.V.'ye sarılıp öptükten sonra, "Hakkını helal et" dediği belirtildi. Avcı'nın daha sonra banyoda kanlı bıçağı ve ellerini yıkayıp evden çıktığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin Yusuf Aziz Avcı'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.