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Kan donduran cinayet! 6 yıl sonra yakalandı, her detayı anlattı

Kahramanmaraş'ta, 6 yıl önce öldürülüp cesetleri yakılan Ali Demir (79) ve eşi Fatma Demir'in (74) katili Ahmet Karapınar, İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden Karapınar, "Başlarına defalarca takozla vurarak öldürdükten sonra üzerlerine gaz lambasındaki gazı dökerek yaktım" dedi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 09:17
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Kan donduran cinayet! 6 yıl sonra yakalandı, her detayı anlattı
Olay, 18 Kasım 2014'te, Çınarpınar Mahallesi'ne bağlı Musalı Obası'nda meydana geldi. Ali Demir ile Fatma Demir'in cesetleri bağ evinde yakılmış halde bulundu. Yapılan otopside önce başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından da cesetlerinin yakıldığı belirlenen Demir çiftinin katili bulunamadı. Cinayetin hemen ardından Ali Demir'in il merkezinde yaşayan kardeşinin evinin penceresine de bir mektup bırakıldı. Cinayetin muhtarlık seçimleri nedeniyle işlendiği anlatılan mektupta verilen isimleri de araştıran jandarma, mektubun olayı saptırmak için yazıldığını, adı geçen kişilerin olayla hiçbir ilgisinin olmadığını tespit etti.

POLİS, DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ

Aradan geçen zamanda bulunamayan Demir çiftinin katilini yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, özel bir ekip kurdu. Oluşturulan özel ekip, yaptığı araştırmada Demir çiftinin öldürüldüğü bağ evinin yanındaki arazide define arandığını belirledi. Çalışma sonunda kimlikleri belirlenen define avcılarından Ahmet Karapınar'ın 2001'de Muğla'da bir kişiyi başını balyozla ezerek öldürdüğünü belirledi.

KANLI ELBİSELERLE YEĞENİNE GİTMİŞ

Uzun yıllar cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Ahmet Karapınar'ın gidebileceği adreslere operasyonlar düzenleyen polis, şüpheliye ulaşamadı. Polisin düzenlediği adreslerden birinde yaşayan Ahmet Karapınar'ın yeğeni Melek Onaran (41), olay gecesi eve gelen dayısının kanlı elbiselerini yok ettiğini, daha sonra da onun isteğiyle Ali Demir'in evine bırakılan mektubu yazdığını belirtti. Melek Onaran ayrıca polislere dayısı Ahmet Karapınar'ın olayı kendisine anlatırken cinayeti, Demir çifti ile tarihi eser ilişkisi nedeniyle işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

'BİNBİR SURAT' OLARAK ANILMAYA BAŞLANDI

Melek Onaran hakkında 'suç delillerini yok etmek' ve 'iftira' suçlarından adli işlem yapılırken, Ahmet Karapınar'ın izi bir türlü bulunamadı. Sık sık kimlik ve eşkal değiştiren ve bu nedenle de 'Binbir surat' olarak anılmaya başlayan Ahmet Karapınar'ın Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisi geldi.

KENDİSİNİ FARKLI İSİMLE TANITTI, PARMAK İZİ KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Özel ekip, dün akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yusuf Hacılı Mahallesi'nde belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Karapınar, polislere kendisini farklı bir isimle tanıtırken, emniyette yapılan parmak izi kontrolünde gerçek kimliği ortaya çıktı. 

'GAZ DÖKEREK YAKTIM'

Karapınar, polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Cinayetin işlendiği evin yakınındaki arazide tarihi eser aradığını, Ali Demir ve eşi Fatma Demir'in kendisini eve çağırdığını belirten Karapınar, "Aramızda tartışma çıktı. Bu sırada Ali Demir ve Fatma Demir'e takozla vurdum. Başlarına defalarca takozla vurarak öldürdükten sonra üzerlerine gaz lambasındaki gazı dökerek yaktım" dedi.

Ahmet Karapınar, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHA

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