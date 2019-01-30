Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Sanayi Caddesi Kültürpark Bursaray Hafif Raylı Sistem İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Alper Özden (43) yönetimindeki 49 AZ 755 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Akif Yıldırgan (35) yönetimindeki 16 UBP 90 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki olo lastikçi dükkanının önünde bulunan aracın üzerine düştü. Kazada, ters dönen kamyonetin sürücüsü Mehmet Akif Yıldırgan, yaralandı. Yıldırgan, kaza yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA