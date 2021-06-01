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Kamuyu zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 103 gözaltı

Mersin merkezli 14 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 103 kişi gözaltına alındı. Örgütün, paravan şirketler üzerinden kamuyu 18 milyon zarara uğrattığı, sigortalı gösterdikleri çalışanlar üzerinden kısa çalışma ödeneği aldığı ve sahte sağlık raporuyla para karşılığında 8 kişinin emekli olmasını sağladığı öğrenildi.

01 Haziran 2021 Salı 16:24
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Kamuyu zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 103 gözaltı

Mersin merkezli 14 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütü yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' gibi suçlara karıştığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan takip sonrası 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince sabah saatlerinde 14 ilde düzenlenen operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 52’si, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAMUYU 18 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATMIŞLAR

Suç örgütü üyelerinin geçen yıl 28 paravan şirket kurarak 406 kişiyi sigortalı gösterip kamuyu 18 milyon TL zarara uğrattığı belirtildi. Sigortalı gösterilen 406 kişiden kişi başı 400 ila 600 TL alan örgüt üyelerinin sahte fatura kesmenin yanı sıra, sigortalı gösterdikleri kişiler için kısa çalışma ödeneğine başvurarak gelir elde ettikleri tespit edildi.

YÜKSEK MEBLAĞLI KREDİ ÇEKTİRDİLER

Şüphelilerin, bankalardan kredi çekemeyenleri de paravan şirketlerde çalışmış gibi gösterip yüksek meblağlı maaş bordroları düzenleyerek komisyon karşılığı kredi çektirdiği belirlendi. Sahte sağlık raporu düzenletip 8 kişinin emekli olmasını sağlayan şüphelilerin bu kişilerden 5 ile 20 bin TL arasında para aldıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinSuçörgütOperasyon
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