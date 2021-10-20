Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1431.25
ALTIN
533.44
DOLAR
9.3262
STERLİN
12.8521
EURO
10.8452
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kamu arazilerini satma vaadiyle dolandırdılar

ANKARA'da sahte belgeler düzenleyip, kamu arazilerini satma vaadiyle 5 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 4 kişilik çete, polisin 3 aylık çalışması sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişiden Abidin T. ile Coşkun K., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 09:57
8 Okunma
Kamu arazilerini satma vaadiyle dolandırdılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu arazisi satma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteyi ihbar üzerine takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen 4 şüpheli Abidin T., Coşkun K., Murat Caner A. ile L.Y.Y., eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

SAHTE TAPU BELGESİ

Şüphelilerin, kamu arizisi satma vaadinde bulundukları mağdurları, 'kamu taşıtı' tanıtım kartlı araçlarla söz konusu arazilere götürüp gezdirdikleri belirlendi. Bu şekilde güvenini kazandıkları vatandaşlara 'Tapu Müdürlüğü' başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde SMS gönderdikleri ve paranın kaparo bölümünü yine güvenlerini kazanmak için resmi defterdarlık hesabına yatırttıkları tespit edildi. Anlaşma sağlandıktan sonra paranın kalan bölümünü elden alan şüphelilerin, karşılığında sahte tapu belgelerini mağdurlara verdikleri belirlendi. Çetenin, bu yöntemle 5 kişiyi 25 milyon TL dolandırdığı saptandı. 

LÜKS YAŞAM

Şüphelilerden Abidin T.'nin, lüks otomobil, şoför ve koruma ile gezdiği, sürekli farklı otellerin 'kral' dairelerinde kaldığı belirlendi. Pırlanta uzmanı olduğunu ve ülkedeki tüm definelerin yerini bildiğini iddia eden Abidin T.'nin, para karşılığında bu sözde definelerin yerini vatandaşlara gösterip, dolandırıcılık yaptığı da belirlendi. Ayrıca emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Abidin T., kendisinin de dolandırıldığını iddia etti. Sadece et yiyebildiğini belirten Abidin T.'nin, gözaltında kaldığı sürede verilen diğer yemekleri geri çevirdiği de öğrenildi. 

2 KİŞİ TUTAKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abidin T. ile Coşkun K. 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAraziKamu ArazisiSatışDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi
Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi
MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama
MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama
İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü
İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü
Eşini, benzin dökerek yakan kocanın müebbet hapsi istendi
Eşini, benzin dökerek yakan kocanın müebbet hapsi istendi
'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama
'Kartal Grubu' suç örgütüne 'Vurgun'da 9 tutuklama
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 
Palu ailesinden 3 sanığa tahliye kararı
Palu ailesinden 3 sanığa tahliye kararı
Erzurum'da İller Bankası'nın eski binasında yangın
Erzurum'da İller Bankası'nın eski binasında yangın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma