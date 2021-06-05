Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433
ALTIN
527.081
DOLAR
8.6558
STERLİN
12.2211
EURO
10.5278
62 sözleşmeli personel alınacak
62 sözleşmeli personel alınacak
241 konut satılacak
241 konut satılacak
223 akademik personel alıyor
223 akademik personel alıyor
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Personel alımı yapılacak
Personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar

ADANA'da bir grup şüpheli, hafif ticari araçla önüne geldikleri dürümcüyü kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla kurşunlayıp, kaçtı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 09:42
6 Okunma
Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Hafif ticari araçla kapalı olan dürümcünün öne gelen bir grup şüpheli, kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, tüfeğe ait 6, tabancaya ait de 4 boş kovana rastladı. İş yerinde hasar oluşan olayın ardından ekipler, silahların daha önce terör ya da başka adli suçlara karışıp karışmadığını tespit etmek için boş kovanları toplayıp, kriminal laboratuvara götürdü. 

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanDurumDürümcüDükkanSilahSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, kazada yaşamını yitirdi
Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, kazada yaşamını yitirdi
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon
7 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
7 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
Üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
Mutluluk Garantili bir tatil
Mutluluk Garantili bir tatil
Personel alımı yapılacak
Personel alımı yapılacak
Reklam yeri kiralanıyor
Reklam yeri kiralanıyor
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan 'gaipler' çetesi çökertildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma