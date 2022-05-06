KAKAVA COŞKUSU

Edirne’de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından coşkuyla kutlandı. Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi renkli görüntülere sahne oldu, ekiplerin gösterileri de ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Vali Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı kortejin Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kanuni Köprüsü'nden geçişi ile başladı. Yine Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden şenlikte ilk olarak Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşma yaptı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MEŞALESİ GİBİ SONSUZA KADAR SÜRECEK BU ATEŞ'

Belediye Başkanı Gürkan konuşmasında Kakava ve Hıdırellez Şenliği’nin 2 yıl yapılamadığını belirtirken, bu durumun içlerinde ukde olarak kaldığını söyledı. Gürkan, Kakava Ateşi’nin sonsuza kadar yanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Edirne’de yaşayan Roman kardeşlerimle beraber 1400 yıldır yakılan bu ateşi bugün hep birlikte sizinle bir kez daha yakacağız. Gelecek yıl bir daha, gelecek yıl bir daha ve sonsuza kadar, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti’nin meşalesi gibi sonsuza kadar sürecek bu ateş” diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise Kakava’nın 2017 yılından bu yana Unesco’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğunu ve bugün tüm izleyicilerin bu kültürel mirasa sahip çıktığını söyledi.

KAKAVA ATEŞİ'NİN YANMASIYLA ÇOŞKU DORUĞA ÇIKTI

Konuşmaların ardından Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan, Çeribaşı Fikri Ocak ve protokalde bulunanlar yaklaşık 5 ton odundan hazırlanan dev Kakava Ateşini sembolik olarak yaktı. Kakava ateşinin yakılması ile birlikte çeşitli dans ve müzik gösterileriyle coşku doruğa çıktı.

KEŞAN’DA 1’İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı.

Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında Keşan Kent Müzesi önünde kortej oluşturuldu. Kortej yürüyüşüne Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Kortej, Keşan Belediye Bandosu ve Keşan Belediyesi Sanat Merkezi Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterileri eşliğinde şenliğin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’ndaki eski köy garajına yürüdü. Buradaki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

'İLK DEFA BU ETKİNLİKLERİ SİZLER İÇİN HAZIRLADIK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğu, ilçede ilkleri yaşatmaya ve bu ilkleri en güzel birliktelikle yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Baharın müjdecisi Hıdrellez için Keşan’da ilk kez bir şenlik düzenledik. Edirne’de kakava şenliklerinin bir düzen içerisinde olduğunu görürüz. Ama Hıdrellez ve dallık şeklinde hiçbir organizasyon bugüne kadar olmadığını görünce iş başa düştü. Dedik ki, geleneklerimizi yaşatalım, ecdadımızın geleneklerini, göreneklerini, adetlerini yaşatalım. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkı ve destekleriyle bölgemizde ilk defa bu etkinlikleri sizler için hazırladık. Baharın gelişiyle birlikte Hıdrellez ve dallık şenliklerimizle birlikte dostluğu, kardeşliği, doğa sevgisini bizlere ve çocuklarımıza hatırlatan 3 günlük dolu dolu bir program hazırladık" dedi.

'DOĞANIN UYANIŞINI, BAHARIN GELİŞİNİ SİMGELER'

KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Hıdrellez’in Orta Asya’dan, Balkanlara kadar kutlanan bir Türk geleneği olduğunu ifade ederek, "Doğanın uyanışını, baharın gelişini simgeler. Hz. Hızır ve İlyas peygamberlerimizin bu akşam bir gül fidanının altında buluştuğuna inanılır. İnşallah bu günün hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

‘BUNUN EN COŞKULU KUTLANDIĞI YER TRAKYA’DIR’

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise farklı medeniyet, kültür ve milletlerin baharın gelişini kutladığını dile getirerek, "Edirne Valiliği’nin 2016 yılında yapmış olduğu bir başvuru neticesinde 2017 yılından beridir Hıdırellez’i, Kakava'yı ‘insanlığın somut olmayan kültürel mirası’ olarak tescillemiş durumdayız. Hıdrellez demek sadece Keşan, sadece Edirne, Trakya ya da Türkiye demek değil Hıdrellez demek artık bütün insanlığın kültürel mirasının bir parçası demek. Dolayısıyla da bunun en coşkulu kutlandığı yer Trakya’dır, Edirne’dir ve bugün de Keşan’dır" ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından protokol tarafından Hıdırellez ateş yakıldı. Daha sonra ise halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Etkinlikte, protokol tarafından katılımcılara pilav ikram edildi. Etkinlik, yerel müzik gruplarının konserleriyle sürdü. Etkinlikler kapsamında bu akşam klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve pop müzik şarkıcısı Yolca Lodi konser verecek.

YONCA LODİ VE SERKAN ÇAĞRI KONSER VERDİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

Konser öncesi sahneye çıkarak konuşma yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şenliğin hayırlı olmasını dileyerek, "Pandemide evlere kapandınız, bir araya gelemediniz, sokağa çıkamadınız. Bu herkes için zordur ama Keşanlılar için daha da bir zordur. Çünkü Keşanlı’nın ruhu neşelidir, canlıdır, yüreği coşkuludur. Şarkıyı severiz, neşeliyiz. Biz hiç kimseye benzemeyiz. Onun için biliyorum ki etkinlikleri çok özlediniz. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi, paylaşmayı sabırsızlıkla beklediniz. Şimdi vakit geldi. 3 gün boyunca eğlenmeye hazır mısınız?” dedi.

Daha sonra pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı sahne aldı. Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konsere katılan çok sayıda kişi zaman zaman sanatçıya eşlik etti.

İZMİR’DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

İZMİR'de, baharın müjdecisi Hıdırellez yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşların yanı sıra çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği Hıdırellez şenliği son derece renkli geçti.

Konak ilçesi Tepecik İşçiler Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutladı. Roman vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hıdrellez şenliğinde yakılan ateşin üstünden atlanıldı. Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Bereket ve bolluğun sembolü olan Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlar dilek tuttu, baharın gelişini kutladı.