Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,776.41
ALTIN
714.43
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.13
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m²...
Giresun’da kargir ev satılacak
Giresun’da kargir ev satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KAHVEHANEDE DEHŞET!

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan Emre C. (48), polislere bıçak çekip kendisini kahvehaneye kapatarak içerideki 9 kişiyi alıkoydu. Kendi boğazına bıçak dayayan Emre C., ikna çalışmaları sonuç vermeyince içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 09:34
2 Okunma
KAHVEHANEDE DEHŞET!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Belinde silahlı bir kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisi fark eden şüpheli kaçmaya çalışırken silahını düşürdü. Polisle şüpheli arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkarıp polislere saldırmaya kalkışan şüpheli, yakındaki kahvehaneye girip kapıyı kapattı. İçerideki 9 kişinin dışarı çıkmasına izin vermeyen şüpheli, bıçağı kendi boğazına dayadı. Polislerin telsiz anonsu üzerine adrese takviye ekipleri sevk edildi.

Emre C. olduğu belirlenen şüphelinin bir süre önce hapishaneden çıktığı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Emre C. yaklaşık 2 saat boyunca direndi. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri, içeri girip onu etkisiz hale getirdi.

Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen Emre C., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKahvehanePolisşüpheliSuçluEmre C.BıçakRehin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Bursa'da, lodos hayatı olumsuz etkiliyor
Bursa'da, lodos hayatı olumsuz etkiliyor
'70 artçı şok yaşanan Köprüköy'de sarsıntılar birkaç ay devam edebilir'
'70 artçı şok yaşanan Köprüköy'de sarsıntılar birkaç ay devam edebilir'
​​​​​​​'Kesik baş' cinayetinde DNA eşleştirmesi yapılacak
​​​​​​​'Kesik baş' cinayetinde DNA eşleştirmesi yapılacak
MSB: Kilis'te 1 uzman çavuş şehit oldu
MSB: Kilis'te 1 uzman çavuş şehit oldu
6 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
6 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
Ardahan beyaza büründü
Ardahan beyaza büründü
Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü
Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü
Kızı ve eşi koronavirüsten ölen kadın, yaşam savaşı veriyor
Kızı ve eşi koronavirüsten ölen kadın, yaşam savaşı veriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma