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Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada Ahmet Ercan'ın ayağının kaymasıyla Dicle Nehri'ne düştüğü, bunun üzerine de kardeşi Hakkı Ercan'ın kurtarma çalışması yaptığı sırada akıntıya kapıldığı bildirildi. Akıntıya kapılan Ahmet Ercan'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilen Valilik açıklamasında, Hakkı Ercan'a ulaşmak için arama çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:05
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KAHREDEN HABER!
Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede piknik yapan Ahmet ve Hakan Ercan kardeşler, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre nehirde yüzen kardeşler, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Olay yerine yakın bir kum ocağında çalışan işçiler, nehirde çırpınan iki kişiyi fark etmesi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Sağlık görevlileri, jandarma ekiplerini de ihbarda bulanan işçiler, Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Ahmet Ercan'ı sudan çıkardı. Ercan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ercan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Dicle Nehri'nin akıntısına kapılan Hakan Ercan'a ulaşmak için Cizre Belediyesi bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AFAD görevlileri çalışma başlattı. Ekiplerin, arama ve kurtarma çalışması sürerken, nehir kıyısında bekleyen Ercan kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN BİR KARDEŞİN NEHRE DÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada Ahmet Ercan'ın ayağının kaymasıyla Dicle Nehri'ne düştüğü, bunun üzerine de kardeşi Hakkı Ercan'ın kurtarma çalışması yaptığı sırada akıntıya kapıldığı bildirildi. Akıntıya kapılan Ahmet Ercan'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilen Valilik açıklamasında, Hakkı Ercan'a ulaşmak için arama çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:  

"Cizre ilçesine bağlı Çatal köyünün Dicle Nehri kenarı mevkisinde, 7 Haziran 2020 günü saat 16.15 sıralarında, ailesiyle birlikte piknik amacıyla bahse konu mevkiye gelmiş olan vatandaşlarımız Ahmet Ercan (37) ve kardeşi Hakkı Ercan'ın (27), nehir kenarında bulunan demir boru üzerinde cep telefonu ile fotoğraf çekildikleri esnada Ahmet Ercan'ın ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve ardından abisini kurtarmak için Hakkı Ercan'ın da nehre atladığı öğrenilmiştir. Her iki şahsın da boğulma tehlikesi geçirdiğinin farkedilmesi üzerine çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu nehirden çıkarılan Ahmet Ercan, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hakkı Ercan'ın ise nehir içerisinde gözden kaybolduğu bilgisi alınması üzerine ilgili birimlerimiz vasıtasıyla arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. Öncelikle nehirdeki su debisini azaltmak amacıyla DSİ Ilısu Barajı Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek barajdan gelen suyun tutulması talep edilmiş, bırakılan suyun minimum seviyeye indirilmesi sağlanmıştır. Şırnak Valiliği İl AFAD Müdürlüğü'ne bağlı tam teçhizatlı arama kurtarma aracı personeliyle birlikte olay mahalline intikal etmiş olup, Cizre Belediyesi'ne ait 1 bot ile 4 personel,1 drone ile Cizre Belediyesi, 112, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca Van İlinden talep ettiğimiz AFAD'a bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıkmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakDicle NehriBoğulmaPiknikAhmet ErcanHakan Ercan
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