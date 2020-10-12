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Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü

Kahramanmaraş'ta bir apartman inşaatında toprak kayması sonucu meydana geldiği belirtilen göçükte işçiler Alaaddin Zevkli (60) ile Cengiz Yıldırım (28) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'ın talimatı üzerine inşaatın üst bölümündeki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:46
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Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü

KAHRAMANMARAŞ - Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Beyazıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman inşaattında işçiler duvar kalıplarını yaparken toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Olayda, işçilerden Alaaddin Zevkli ile Cengiz Yıldırım göçük altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Alaaddin Zevkli ile Cengiz Yıldırım'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen Zevkli ve Yıldırım'ın arkadaşları gelen acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

'TIRNAKLARIMIZLA KAZDIK AMA ÇIKARAMADIK'

2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayda, 5 işçi son anda kaçarak canlarını kurtardı. O anları anlatan işçilerden Mehmet Keçe, kendisinin son anda göçük altında kalmaktan kurtulduğunu belirterek, "Çalışırken bir anda oldu. Biz da yanlarındaydık, bizden 1 metre uzaktaydı. Bir anlık oldu ve ben bir anda kaçtım altından, onlar kaçamadılar" dedi.

Şeref Güney ise arkadaşlarını toprak altından çıkarmak için çabaladıklarını ama sonuç alamadıklarını belirterek, "Hepimiz beraber iskelenin üzerindeydik. Onlardan tarafta göçük olunca kaçma şansları olmadı. Bizim de kaçma şansımız yoktu. Vadeleri yetmiş. Tırnaklarımızla kazdık ama çıkaramadık toprağın altından" diye konuştu.

2 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal da olay yerine gelerek bilgi aldı. Daha sonra Kaymakam Okatan, inşaatın üst kısmında bulunan 2 binanın tedbir amaçlı boşaltılması talimatını verdi. Ölen işçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Okatan, "Maalesef 2 işçimiz rahmetli oldu, göçük altından cenazeleri çıkarıldı. Çevre binalardaki durumu teknik arkadaşlarımız inceliyor ama 2 binanın tedbir amaçlı tahliye çalışmasını yapacağız. Bu şekilde vatandaşlarımızın risk altında olmasını önleyeceğiz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 12.10.2020 13:14
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşGöçükİnşaat
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