Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1308
ALTIN
447.465
DOLAR
7.8132
STERLİN
10.4421
EURO
9.3540
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
Son Dakika
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
'Oruç Reis', Antalya Limanı'na döndü
Son Dakika
'Oruç Reis', Antalya Limanı'na döndü
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi 
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
12 bin 671 kişi hakkında işlem yapıldı
Son Dakika
12 bin 671 kişi hakkında...
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
Son Dakika
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı kadın eroinle yakalandı

Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), gece yarısı polis tarafından araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalandı. Ayşe Dırla ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı (26), gözaltına alındı. 

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:43
4 Okunma
Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı kadın eroinle yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Antalya yolunda şüphe üzerine araca düzenledikleri operasyonda, 900 gram eroin ele geçirdi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı ve Ayşe Dırla, gözaltına alındı. Ayşe Dırla'nın, Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı kadın olduğu ortaya çıktı. Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dırla'nın, polise Hanlı için dini nikahla birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi. 

Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran'ın öldürülmesiyle ilgili mahkemedeki ifadelerinde, Kadir Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığını belirterek, şunları söylemişti:

"Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de bu sırada ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Sanane kadın, benim kadınım' deyip Kadir'e küfretti. Kadir ile birbirine giriştiler. Özgür, elleriyle Kadir'i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir'e vurmaya başladı. Kadir de ona vuruyordu. Ben de 'Ne yapıyorsun' deyip çığlık atıyordum. Bir anda Özgür'ün düştüğünü gördüm. Ben dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi. Kadir yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür'ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım. Ambulans çağırın, diye çığlık atıyordum. Çığlık atınca futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve ambulansı aradılar. Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadir ŞekerKonyaözgür DuranUyuşturucuAyşe Dırla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir’in risk haritası, son 1 ayda kızardı
Eskişehir’in risk haritası, son 1 ayda kızardı
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi
Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Adana’da 'kredi kartı' çetesine operasyon
Adana’da 'kredi kartı' çetesine operasyon
Depremin kalıntıları Konak'ta kaldı
Depremin kalıntıları Konak'ta kaldı
Sinema setini bıraktı, sera kurup annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı 
Sinema setini bıraktı, sera kurup annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma