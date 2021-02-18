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KADINLARDAN DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL'E DESTEK DAHA ÇOK LİDER VE ÜRETEN KADIN ÇAĞRISI.. 

Günbatılı, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’i ziyaretinde lider ve üreten kadınların artması mesajı verildi.

18 Şubat 2021 Perşembe 17:12
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KADINLARDAN DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL'E DESTEK DAHA ÇOK LİDER VE ÜRETEN KADIN ÇAĞRISI.. 

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) Bursa Şubesi Gelecek Dönem Başkan Adayı Tülin. 

Günbatılı, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’i ziyaretinde lider ve üreten kadınların artması mesajı verildi. Günbatılı, kadınlara örnek olan Nilüfer Çevikel’e her konuda destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı  Nilüfer Çevikel, Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) gelecek dönem Başkan Adayı Tülin Günbatılı’yı  ağırladı. DOSABSİAD merkezinde gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyeleri Elif Evke, Esin Seymen ve Sinem Uğurgün katıldı. KADINLARIN İŞ HAYATINDA DAHA AKTİF OLMASI EKONOMİYE DE YANSIDI. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de BUSADER’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. BUSADER’e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevikel, kendisine kadınlardan gelen desteklerden dolayı duyduğu gururu ifade etti. Kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarından dolayı istihdam ve ekonomide önemli atılımların yaşandığını belirten Çevikel, "Kadınlarımızın özverili yapıları, iş yaşamına başarı getirdi. Artık kadınlarımızı önemli konumlarda, önemli başarılar elde ederken bulabiliyoruz. Hep birlikte ülkemizin geleceği açısından önemli aşamalar kat ediyoruz. İş yaşamında, sosyal hayatta ve sivil toplum örgütlerinde kadınlarımızın yerlerini daha da sağlamlaştıracağına olan inancımız tamdır. Daha çok lider ve üretken kadınlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. BAŞARILI KADINLAR DESTEKLENMELİ. BUSADER gelecek dönem Başkan Adayı Tülin Günbatılı, BURSADER gönüllüleri olarak kadınların iş yaşamı ve sosyal hayatta önemli başarılara imza atarak, yerlerini sağlamlaştırdıkları günümüzde başarıları ile öne çıkan isimlerin, topluma örnek teşkil etmeleri açısından desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. Günbatılı, “TÜGİAD Genel Başkanlığı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra başarılı bir iş insanı olarak ülke ekonomisi ve istihdamına katkılarını yakından ve takdirle takip ettiğimiz Nilüfer Çevikel'in, bu anlamda kadınlarımızın fırsat verildiğinde neler yapabildiğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu tür örneklerin kadınlarımızın azmine azim katarak, kendilerine ve geleceğimize daha fazla katkı sağlamak adına şevkleneceklerine olan inancımız tamdır. Bu anlamda Nilüfer Çevikel ve başarılarıyla örnek olan tüm kadınlarımıza desteğimiz tamdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çevikelDosabsiadKadınDestekönce VatanMustafa Yıldız
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