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Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evde yaptıkları yöresel ürünler ve ürettikleri sebze, meyveleri yol kenarında kurdukları pazarda satıyor.

Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evde yaptıkları yöresel ürünler ve ürettikleri sebze, meyveleri yol kenarında kurdukları pazarda satıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:24
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Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor

EDİRNEKeşan'a bağlı Kılıçköy'de kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Keşan- Enez karayolu üzerinde ev ekonomilerine katkı için pazar oluşturdu. Aynı köyden 18 kadın, 15 yıldır kurulan pazarda evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Köyde erkeklerle birlikte sabah erken saatlerde tarla ve bahçelerden topladıkları sebze ile meyveleri pazara getiren kadınlar, tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Kadınlar, ayrıca kışın evde yaptık yöresel ürünler tarhana, erişte, kuskus, katık, turşu, salça, komposto ve reçelleri de satışa sunuyor. Tezgahlarında olmayan ürünleri aralarında takas eden kadınlar, örnek bir dayanışma sergiliyor.

18 KADIN AİLESİNE KATKI SUNUYOR

Kılıçköy'de tezgah açan Serpil Çelik, pazarda sadece kadınların çalıştığını belirterek, "Burada 18 kadınız. Köyümüzün ürünlerini satıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Eğer benim elimde yoksa komşumdan temin ediyorum. Şu an bamya, domates, patates, biber, patlıcan, karpuz bol. Evde yaptığımız erişte, tarhana, turşu, salça ballarımız var. Eve, çoluk çocuğumuza bir gelir sağlıyoruz" dedi.

'BİZİ TAKDİR EDİYORLAR'

Teslime Gürkan da, pazarın 15 yıldır kurulduğunu ifade ederek, "Hayırlısıyla bu yılda pazarımızı açtık. Bu pazarda herkes kadın. Evimize katkı için kendi ürettiklerimizi burada satıyoruz. Bu yıl pazarımıza çardaklar kuruldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sattığımız her şey bahçemizde yetişiyor. Sebze ve meyve her şey var. Tarhana, kuskus, erişte, turşu, salça bunları da evde yapıyoruz. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Kadınlarda burada bizi görünce memnun oluyorlar. Bizi takdir ediyorlar" diye konuştu.

'EVDE DURACAĞIMA BURADA ZAMANIMI DEĞERLENDİRİYORUM'

Fatma Demirtaş ise ev ekonomisine katkı sunmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Burada evimize katkı sunuyoruz. Çocuklarımız okuyor. Eşlerimiz de çalışıyor. Burada Kılıçköy'ün kadınları bulunuyor. Burası kadın pazarı, erkeklerimiz burada durmaz. Erkeklerde başka işlerde çalışıyor. Benim eşim TIR şoförü. Evde duracağıma bende burada zamanımı değerlendiriyorum. Alışverişe gelen kadınlarda memnun oluyor, bizi çok takdir ediyor" dedi.

Sevinç Işım da, ürettikleri ürünleri en uygun fiyata tüketiciye ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, talebin iyi olduğunu söyledi. Pazardan alışveriş yapan Müge Dikici ise kadınların örnek bir dayanışma sergilediğini ifade ederek, Trakya kadınının çalışkan olduğunu kaydetti.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanEv EkonomisiKöyde üretim
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