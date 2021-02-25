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Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin bir iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda, 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen C.A. (17) bulundu. Operasyonda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

25 Şubat 2021 Perşembe 09:38
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Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı. Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan bir genç kızın da kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulama neticesinde, genç kızın 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A.'nın olduğu belirlendi. Genç kız ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirÖdemişKaçaçılıkOperasyonKayıpKız
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