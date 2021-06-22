Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
494.243
DOLAR
8.6390
STERLİN
12.0482
EURO
10.3094
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...
108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak
108 adet S plakanın...
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor
Çeşitli cins ve markada...
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaçak elektrik ve kesintiye havadan tespit

22 Haziran 2021 Salı 14:34
3 Okunma
Kaçak elektrik ve kesintiye havadan tespit

ERZURUM - Erzurum'da, insansız hava aracı (İHA) ile elektrik kesintisi ve kaçakları tespit edilecek.

Doğu Anadolu Bögesi'nde 7 il, 58 ilçe ve 4 bine yakın köye hizmet götüren Aras Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), insansız hava aracı (İHA) ile kaçak elektrik kullanımını önlemeye çalışacak. İHA ile zamandan ve iş gücünden daha çok faydalanacaklarını söyleyen Genel Müdür Fikret Akbaş, "Göreve başlarken iki ana hedefimiz vardı. Birisi enerjinin kalitesini artırmak, diğeri de hizmetin kalitesini artırmak. Geldiğimiz noktada gerek enerji altyapısı gerek hizmet kalitesiyle bölgemiz en üst seviyeye gelmiş durumda. Bu kaliteyi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için yeni teknolojik yatırımlarımızdan olan insansız hava aracını envanterimize kattık. 2013 Haziran ayından 2020 yılının sonuna kadar 120 milyonu teknolojik yatırım olmak üzere toplamda 1,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılına kadar 300 milyonu teknoloji yatırım olacak şekilde toplam 3,4 milyar lira yatırım yapılmasını planladık. Hedefimiz, bölgede enerji kesintisini unutturmak. Bölgede ciddi kesintiler yaşanmıyor" diye konuştu.

İnsansız hava aracını kullanmada 3 hedeflerinin olduğunu belirten Akbaş, "İlk hedefimiz bölgenin yatırım programına uygun olarak üretmemiz gereken projelerin harita altyapısının görüntülerini almak olacak. İkinci hedefimiz, bölgemizdeki enerji kesintisini arıza anında en kısa sürede ulaşmak olacak. Termal kameralarda gökyüzünden arıza kaynaklarını tespit edeceğiz. Üçüncüsü ise bölgemizde yüzde 45'ten yüzde 20'li oranlara düşürdüğümüz kaçak elektrik kullanımın da daha çok önünü keseceğiz" dedi.

İHA İLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

İnsansız hava araçlarında bulunan termal kameralarla enerji dağılımının kontrol edileceğini kaydeden Akbaş, İHA'nın teknik ve fiziki özelliklerini şöyle anlattı:

"Havada 90 dakika kalarak 45 kilometrelik hat uzunluğu ve 10 kilometrekarelik alanda uçabiliyor. Böylelikle elektrik arızası ve kaçak elektrik sorunu daha hızlı ve detaylı şekilde çözülmüş oluyor. Şirketimiz bu konuda Türkiye'ye öncü olmuştur. İlk defa kendi bünyesine bu boyut ve kapasitede insansız hava aracı alarak yaptığımız hizmeti daha üst seviyeye çıkardık. Bölgemizde daha sağlıklı ve kaliteli enerji kullanımı sağlayacağız. Vatandaşlarımıza daha iyisini sunmak için gayretimiz devam edecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak ElektrikHavadan TespitErzurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkan: Yeniköy, turizmde yeni cazibe merkezi olmaya aday
Özkan: Yeniköy, turizmde yeni cazibe merkezi olmaya aday
Emirsultan Türbesi Ziyarete Açıldı
Emirsultan Türbesi Ziyarete Açıldı
Dostum 'Olta Balıkçılığı Kampına' Ev Sahipliği Yaptı
Dostum 'Olta Balıkçılığı Kampına' Ev Sahipliği Yaptı
Dünya Çölleşme Gününe Özel Anlamlı Etkinlik
Dünya Çölleşme Gününe Özel Anlamlı Etkinlik
"Yeşilçevre Bursa'nın Gurur Kaynağı"
"Yeşilçevre Bursa'nın Gurur Kaynağı"
Gürkan: Bursamızın geleceği için çalışıyoruz
Gürkan: Bursamızın geleceği için çalışıyoruz
Binicilik Ve Doğa Tutkunları ‘Tabiat’ta Buluşuyorlar..
Binicilik Ve Doğa Tutkunları ‘Tabiat’ta Buluşuyorlar..
Dünyanın Konuştuğu Projeye Bursalı firma Çözüm Oldu
Dünyanın Konuştuğu Projeye Bursalı firma Çözüm Oldu
Başkan Kanar, Özel Çocuklar İçin Oynadı, Engelli Oldu! Sonra Göbek Attı!
Başkan Kanar, Özel Çocuklar İçin Oynadı, Engelli Oldu! Sonra Göbek Attı!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma