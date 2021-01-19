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Jandarmadan driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ceza

Antala'nın Serik ilçesinde İsmail Göksu'nun (29) okul bahçesinde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi pahalıya mal oldu. Arkadaşlarından birinin otomobiliyle drift yaptığı sürpriz teklif sonrası harekete geçen jandarma, İsmail Göksu ve arkadaşlarına toplam 78 bin 137 lira ceza uyguladı.

19 Ocak 2021 Salı 10:41
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Jandarmadan driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ceza

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde oturan İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde'ye evlilik teklifi yapmak için arkadaşları ile sürpriz hazırladı. İsmail Göksu ve arkadaşları, dün saat 19.00 sıralarında Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu'nun bahçesinde buluştu. Kız arkadaşı Gözde ile okulun bahçesine gelen İsmail Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de 07 FK 354 plakalı otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

TOPLAM 78 BİN 137 LİRA CEZA UYGULANDI

Okuldaki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna katılan kişileri tek tek tespit etti. Evlilik teklifini yapan kişinin İsmail Göksu, otomobille drift yapan sürücünün de S.C. (33) olduğu tespit edildi. 

Jandarma, sürücü S.C.'ye (33) toplam 7 bin 158 lira para cezası uygularken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlattı. Aynı olayda alkollü araç kullandığı tespit edilen B.Ş.'ye (29), 1679 lira idari para cezası uygulayıp, 2 yıl süreyle sürücü belgesine el koyan jandarma ekipleri, o sırada bölgede bulunan ve kurallara riayet etmeyen 22 kişiye de 'sosyal mesafe kurallarına uymamak' suçundan 3 bin 150'şer lira olmak üzere 69 bin 300 lira idari yaptırım uyguladı. Toplam ceza miktarı ise 78 bin 137 lira oldu.

'KIZ ARKADAŞIM EVLENME TEKLİFİMİ KABUL ETTİ, GERİSİ HÜSRAN'

İsmail Göksu, "Yüzyılın evlenme teklifi bu olsa gerek. Saat 19.00 sıralarında arkadaşlarım ile toplandık. İnsanlarımız biraz meraklı oluyor. Hafif hafif çoğaldık. Ama kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uyduk. Sadece taşkınlık olarak bir drift yapma işi oldu. O da olmasa iyi olacaktı. Kız arkadaşım evlenme teklifimi kabul etti. Günün en önemli ve keyif verici olayı da o zaten. Gerisi hüsran. Biz üzerimize düşeni yaptık. Olmasa iyiymiş ama oldu. Hayırlısı. Düğün mart başında Allah nasip eder de pandemi sona ererse 2 Şubat'ta da nikahımız var. Doğum günümde evlenme teklif ettim. O saate kadar her şey çok güzeldi. Benim doğum günümde kız arkadaşım sürpriz doğum günü yapacakmış, ama ben ona jest yaptım. Jandarma da bana jest yaptı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDriftEvllikTeklifCeza
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