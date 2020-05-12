Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarma, inci kefali için nöbette

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7/24 denetim yapıyor. Son 20 günde yapılan denetimlerde 7,5 ton ölü, 12 ton da canlı balık ele geçirildi.

12 Mayıs 2020 Salı 09:28
0 Okunma
Jandarma, inci kefali için nöbette

15 Nisan'dan  itibaren yaşam alanı olan Van Gölü´nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda, hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Edremit Asayiş Bot, Çevre Koruma Timleri, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü üzerinde ve balığın göç güzergahlarında 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Ekipler, kaçak avcıların en çok ağ attıkları Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayı’na giderek denetimler yaptı. Botla denetim yapan ve sazlık alanda ağ olup olmadığını kontrol eden Asayiş Bot Timi’ne, karadan Çevre Koruma ve İlçe Jandarma timleri de destek veriyor. Jandarmanın 11 ekiple gerçekleştirdiği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı 300 denetimde, 7,5 ton ölü, 12 ton canlı balık ile 4 bin metre ağ ele geçirdi. Canlı balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da Tarım ve Orman ekiplerince usulüne uygun şekilde imha edildi.

Van Gölü, 3 bin 713 kilometrekarelik alana sahip olup, Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan bin 965 kilometrekare alan ve 274 kilometrelik kıyı şeridinde Erciş ve Edremit Sahil Bot ile Çevre Koruma görev timleri görev yapıyor. Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı, inci kefalini kaçak avlayan 15 kişiye 52 bin idari para cezası uygulandı.

VAN BALIĞININ BOYU UZADI, AĞIRLIĞI ARTTI

İl Tarım  Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Muhammed Demir, Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olduğunu belirtti.

Demir şöyle konuştu:

"15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için jandarma ekipleriyle birlikte sıkı denetimler yapıyoruz. Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. 112 kilometrelik Erçek Gölü ve yaklaşık 100 kilometrelik tatlı su kaynaklarında Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak jandarma ekipleri ile birlikte 7/24 denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Jandarma ile birlikte yaptığımız 300 denetimde 20 günde 7,5 ton ölü balığa el konularak, tüketime uygun olmayanları imha ettik. Ele geçirilen 12 ton canlı balık ise suya bırakıldı. Denetimlerde 4 bin metre uzunluğunda ağlara el konularak, kamuya geçirilmek üzere ilçe müdürlüklerimize teslim edildi. Son yıllarda jandarma ile birlikte yaptığımız denetimlerden dolayı Van balığının boyunun uzadığını ve ağırlığının arttığını söyleyebiliriz. Balığı korumak sadece jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin görevi değil, bu görev bütün Van halkının görevidir. Herkesin Van balığına sahip çıkması gerekir. Endemik bir tür olan inci kefalini hep birlikte koruyalım. Bu balık kent için bir değer. Üreme döneminde avlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaNöbetVan GölüBalıkAvInci Kefali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk büstlerini çalan 3 kişi, tutuklandı
Atatürk büstlerini çalan 3 kişi, tutuklandı
Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek
Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü
Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü
Edirne'de, tarihi Alipaşa Çarşısı'nın kapıları açıldı
Edirne'de, tarihi Alipaşa Çarşısı'nın kapıları açıldı
İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri
İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri
Zeytin fidanı merkezinde yeni sezon başladı
Zeytin fidanı merkezinde yeni sezon başladı
Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü
Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü
Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı
Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı