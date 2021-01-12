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İznik’te 5 lahde ulaşılan alana yüksek güvenlikli koruma

Bursa'nın İznik ilçesinde, son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahde ulaşılan zeytinlik alan, kamulaştırılarak sit alanı ilan edilmesiyle tel örgülerle çevrildi. Gece görüş özelliğine sahip 6 kamera ile günün her anı takip edilen 'lahit tarlası'nda, çıkarılacak lahitlerin üzeri de özel brandalar ile kapatıldı.

12 Ocak 2021 Salı 14:34
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İznik’te 5 lahde ulaşılan alana yüksek güvenlikli koruma

BURSAİznik'in kırsal Hisardere Mahallesi mevkisindeki kişiye ait zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda, 5 lahit bulundu. İlk mezarın bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı. Bölgede kaçak kazıların meydana gelmesinden ötürü, yetkililer 'lahit tarlası'na ilişkin önlemler aldı. Sit alanı ilan edilmesiyle birlikte çevresi tel örgülerle çevrilen alan, aynı zamanda her saniye kayda alan ve gece görüş özelliğinin yanı sıra yüksek teknolojiye sahip 6 kamera ile dikkatle takip ediliyor. Mezar odasının üzeri ise, özel branda ile kapatılarak, yağmurdan zarar görmemesi amaçlandı.

Bölgede jandarma ekipleri de sık sık devriyeler atarak, olası tehditlere karşı caydırıcı gücü oluşturuyor. Ayrıca bölgenin girişinde, 'Yasak bölgedir girilmez’ ve 'Bu alan kameralarla izlenmektedir' yazılı tabelalar da dikkat çekiyor.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, karısı Nikaia’nın ismiyle değiştirdiği biliniyor. Yetkililer, Nikaia olarak anılan İznik’teki kazıların yapıldığı alanda, kraliçenin mezarının da olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LahdeZeytinlikİznikBursaYüksek Güvenlikli Koruma
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