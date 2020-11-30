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İZNİK’İN KURTULUŞU’NUN 100.YIL DÖNÜMÜÇOŞKULU BİR TÖRENLE KUTLANDI

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:25
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İZNİK’İN KURTULUŞU’NUN 100.YIL DÖNÜMÜÇOŞKULU BİR TÖRENLE KUTLANDI

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - 28 Kasım İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl dönümü Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör Temsilcileri, Sivil Toplum Kurumu temsilcileri ve Vatandaşların katılımı ile Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende İznik Kaymakamı İznik Kaymakam Recai Karal ve Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte'nin Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen kutlama programına İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Sivil Tolum Kurumların yanı sıra vatandaşlar katıldı. İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında konuşma yapan İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte " Sevgili hemşerilerim; Kurtuluş günlerimiz tarihe ışık tutması, yarınlarımıza yön vermesi açısından son derece önemlidir.  Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bundan 100 yıl önce Temmuz ve Kasım 1920 de iki kez düşman saldırısına hedef olduk. Sur içinde ve dışında sokak sokak ev ev kanlı çatışmalar oldu. Yunanlılar Çakırca, Elbeyli ve İnikli köylerini yakarak büyük tahribat yaptılar. Bu işgale karşı kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun.  Ayrıca buradan kurtuluş gününü kutlayan İznik’ten öz vatan toprağı Karabağ’ı işgalden kurtaran Azerbaycan’daki kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İznik’li hemşerilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. İznik Kurtuluşu'nun 100.üncü yıldönümü kutlamaları, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip corona virüsü salgını Covid19 Pandemi dönemi nedeni ile sınırlı sayıda katılım sağlanırken tüm cadde ve sokaklar Türk Bayrakları ile donatıldı.

Önce Vatan Gazetesi

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İZNİKİN KURTULUŞUNUN 100.YIL DÖNÜMÜÇOŞKULU BİR TÖRENLE KUTLANDI…Mustafa Yıldız
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