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İznik'te geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:41
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İznik'te geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediyesi yeni çalışması olan “Geçmişin İzleri” projesini izleyicilerin beğenisine sunuyor.

İznik’te unutulmuş kültürler “Geçmişin İzleri” projesi kapsamında belgeselleştiriliyor. Proje kapsamında kırsal mahallelerin kuruluş hikayesi, göç hikayeleri, çocukluk ve gençlik yaşantıları, geçim kaynakları, giyim kültürü, düğün kültürü ve günümüz ile ilgili bir çok hikaye en yaşlılar tarafından izleyicilere aktarılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Bizler kültürlerimiz ile bu günlere geldik. Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. İznik ilçemiz gerek kırsal mahalleleri ve gerek merkez mahalleleri ile adeta bir kültürler harmanıdır. Tarihimizde farklı coğrafyalardan çeşitli sebeplerle göç etmiş büyüklerimiz kültürlerini de buralarda yaşatmıştır. Bugün bu kültürleri tekrar hatırlamak, hafızamızda tutmak ve gençlerimize aktarmak amacıyla “Geçmişin İzleri” çalışmamızı hayata geçirdik. Bu kapsamda kırsal mahallelerimizin kuruluş hikâyesi, göç hikayeleri, çocukluk ve gençlik yaşantıları, geçim kaynakları, giyim kültürü, düğün kültürü ve günümüz ile ilgili bir çok hikaye bizzat o bölgede yaşayan en yaşlılar tarafından izleyicilere aktarılacak. Böylelikle bu kayıtlar ileriki yıllarda tarihimize de ışık tutmuş olacak. Çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Kısa film konseptinde hazırlanan söyleşiler vatandaşlar ve ilgili kişiler tarafından büyük beğeni toplarken, İznik Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve youtube kanalında izleyiciyle buluşuyor.

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