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İznik'in yaşayan hazineleri: Terzi Ustası İsmet Acar

28 Ocak 2021 Perşembe 11:51
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İznik'in yaşayan hazineleri: Terzi Ustası İsmet Acar

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Yaşayan İznik Hazineleri” belgeselleri kapsamında Terzi Ustası İsmet Acar’ın hayatı ve zanaatı ele alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştiriliyor. Bu kapsamda Terzi Ustası İsmet Acar (75) icra ettiği terzilik zanaatı ile 1958 yılından buyana 63 yıldır mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1946 yılında İznik’te dünyaya gelen İsmet Acar konuşmasında “12 yaşında başladım bu mesleğe. Tam 63 yıldır terzilik yapıyorum. Bizler bu meslekle büyüdük, büyüttük. Üç oğlumu üç kızımı bu meslek ile okuttum, büyüttüm, baş göz ettim” dedi.

TERZİLİK HER ZAMAN BİR İHTİYAÇTIR

Terziliğin inceliklerini paylaşan İsmet Acar (75) “93 muhaciri olarak dedelerimiz Bulgaristan’dan İznik’e gelmişler. Babam da beni 12 yaşında ilk ustam olan Terzi Necmi Sarılgan’ın yanına verdi. Daha sonra ikinci ustam Halil Sargın’ın yanında işe devam ettim.9 yıl çırak olarak çalıştım ve askere gittim. Askerde de 24 ay terzilik mesleğini icra ettim.1960 ve 1970’li yıllarda İznik’te 42 terzi vardı. Bugün bu sayı 10 civarlarında. O senelerde bu Kılıçaslan Caddesi’nin iki tarafından şırıl şırıl sular akar, bizlerde bu suyla dükkânımızın önünü yıkardık. O zamanlardan bu zamanlara kadar gördük ki terzilik her zaman bir ihtiyaç. Gençlere tavsiyem bu meslekte aç kalmazsınız. Konfeksiyon teknolojisi gelişti fakat hiçbir zaman tam ölçülerde üretim olmuyor. Herkesin bedeni farklı. Artık çırak yetişmiyor. Meslek yok olma tehlikesi altında” dedi. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” belgesellerinin ilkini 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile gerçekleşirken diğer belgesel ise 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile gerçekleştirildi. Son olarak ise 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar’ın (75) hayatı ve zanaatı ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Terzi Ustası İsmet Acarİznikin Yaşayan Hazineleri: Terzi Ustası İsmet Acar
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