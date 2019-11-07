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İzmit'te su kuşlarının göç yolu kirlendi

İzmit Körfezi'nde göç eden su kuşlarının mola verdikleri sahil şeridinde kirlilik oranı her geçen gün artıyor. Özellikle flamingo ve yaban ördeklerine ev sahipliği yapan sahil şeridine atılan plastik ve evsel atıklar doğayı kirletiyor.

İzmit'te su kuşlarının göç yolu kirlendi

İzmit Körfezi'nde göç eden su kuşlarının mola verdikleri sahil şeridinde kirlilik oranı her geçen gün artıyor. Özellikle flamingo ve yaban ördeklerine ev sahipliği yapan sahil şeridine atılan plastik ve evsel atıklar doğayı kirletiyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:12
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İzmit'te su kuşlarının göç yolu kirlendi

KOCAELİ - Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi'nin doğu kesimindeki sahil şeridinde kirlilik oranı son yıllarda artış göstermeye başladı. Yüzlerce flamingo, yaban ördekleri ve çeşitli türdeki su kuşlarının göç yolu üzerinde bulunan, kuşların beslenme alanındaki plastik ve evsel atıklar kirliliğe yol açıyor.

Bölgeye gelenler, meşrubat, içki ve plastik şişelerinin çevreye atılmasına tepki göstererek, "İnsanların böyle çevreye ve doğaya saygı duymaması rahatsızlık verici. Biz İzmit'i seviyoruz ve İzmit'i sevenler olarak da böyle şeyler görmek istemiyoruz. Çünkü körfez zamanında çöp kokuyordu. Şu an o koku yok ama tekrar bu kirlilik yaşanması kötü bir durum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su KuşlarıGöç Yolu
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