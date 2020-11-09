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İzmirliler, depremin vurduğu Bayraklı'dan kaçıyor

İzmir'i vuran ve 115 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, binaların en çok hasar gördüğü Bayraklı ilçesini, evleri hasar görmeyen vatandaşlar da terk etmeye başladı. Gayrimenkul danışmanı Keziban Balta, "Şu anda Bayraklı bölgesine olan güven çok azaldı. Bina sağlam olsa bile insanlarda korku oluştu. Bayraklı'dan kaçış söz konusu" dedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 16:26
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İzmirliler, depremin vurduğu Bayraklı'dan kaçıyor

İZMİR - Seferihisar açıklarında geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölge, İzmir'in Bayraklı ilçesi oldu. 17 binanın yıkıldığı ya da acil yıkılması gereken yapı statüsünde yer aldığı Bayraklı'da, onlarca binada 'az', 'orta' ve 'ağır' hasar oluştu. Depremin ardından evleri hasar alan ya da almayan vatandaşlar, ilçeyi terk etmeye başladı.

Bayraklı'ya güvenin azaldığını belirten Gayrimenkul danışmanı Keziban Balta, "Binası yıkılan ya da yıkılmak üzere olan insanlar zaten evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Ancak şu anda evlerinde az hazar olan ya da hiç hasar olmayan insanlar da evlerini terk etmeye başladı. Bunlar daha çok sağlam zeminin nerede olduğu sorusunu sorarak, bizlerden yardım alıyor ve farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Şu dönemde Bayraklı bölgesine olan güven çok azaldı, bina sağlam olsa bile insanlarda bir korku oluştu. Şu anda Bayraklı'dan kaçış söz konusu. Daha çok yeni bina tercih ettikleri için kuzeye doğru bir kaçış var. İnsanlar Menemen'deki Sasalı, Karşıyaka'daki Yamanlar gibi yerlere gidiyor. Binası hiç hasar görmeyen çok sayıda Bayraklı sakini müşterimiz geldi ve evini değiştirmek istediklerini söyledi. İnsanlar, evlerinde hasar olmasa bile 'Binamıza güvenmiyoruz', 'Bölgemizin zeminine güvenmiyoruz', '2-3 yan bloğumuzda sarsıntılı ve hasarlı binalar var' deyip, bölge değiştirmeye çalışıyorlar" dedi.

'EVLERİ SAĞLAM OLANLAR DA BAYRAKLI'DAN KAÇIYOR'

Az hasarlı Öryıl Apartmanı'nda oğlu, kendisi ise ilçedeki bir başka binada yaşayan Saniye Zoral, "Bayraklı'nın hepsi korku içinde. Evleri sağlam olan da kaçıyor, sağlam olmayan da kaçıyor. Benim oğlum da burada oturuyor. Az hasarlı diyorlar ama bütün bina boşalmış vaziyette. Biz de durum nedir diye daireye bakmaya geldik. Az hasarlı olsa bile kimse oturmayı tercih etmiyor. Ben de etmiyorum, oğluma da ettirmem. Ne olacağı belli değil. Karşıdaki bina bir anda gözümüzün önünde yıkıldı. Onu görünce ister istemez oturamıyorsun. Korkumuzdan, bina az hasarlı olmasına rağmen merdivenleri bile çıkamıyoruz" dedi.

Depremde evi ağır hasar alan vatandaşlardan Bilgen Ezircan ise, "Herkesin psikolojisi bozuk. Evlerinde küçücük bir çatlak bile görseler içeriye giremeyen yakınlarımız var. Bayraklı'da bizim yakınımız, akrabamız çok. Hepimiz çok etkilendik. Buranın zemininden çok korkuluyor, binaların durumunu ve yıkılan evleri görünce aynı şeyi yaşamaktan korktukları için taşınmayı düşünen çok kişi var" diye konuştu.

 Depremde evi ağır hasar aldıktan sonra bir arkadaşına ait karavanda kalmaya başlayan Şennur Zilen, "Deprem bir travma. İnsanlar bu travmayı ömür boyu yaşayamıyorlar. Ben önce de 6 şiddetinde bir depremi yaşadım ve aylarca ayağımın altıdaki yer kaydı. İnsanların kaçmak istemesi çok normal. Ancak Türkiye deprem bölgesi, nereye kadar kaçabiliriz ki. Ben bir inşaatçı değilim ama bina yorgunluğu diye bir şey var. Bugünkü depremde yıkılmayan bina yarınki depremde yıkılabilir. Dolayısıyla insanların buradan taşınmaları normal" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayraklıİzmirlilerDeprem
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