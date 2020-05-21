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İzmir’de şaşkına çeviren olay!

İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:22
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İzmir’de şaşkına çeviren olay!
Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı.  Camilerin müzik yayını yapması karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de yaşanan olayın ardından açıklama yaptı.

'KORSAN MÜDAHALE'

İzmir Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

AK PARTİ'Lİ HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMA

İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dağ, "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırılar aslında bir zihniyetin tezahürüdür. Bu ülkede ezan sesinden, sela sesinden rahatsızlık duyan güruha milletimiz ve özellikle İzmirli hemşerilerimiz hak ettikleri tepkiyi verecektir" dedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"20/05/2020 çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) nun çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirCamiMüzik
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