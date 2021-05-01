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İZMİR’DE ‘SABRİ ABİ’ OPERASYONU

İZMİR'in Bornova ilçesinde tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra denetimlerini artıran güvenlik güçleri, kumarhaneye dönüştürüldüğü öğrenilen bir hayvan çiftliğine 'Sabri abi' isimli operasyon gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığı saptanan 60 kişiye, toplam 288 bin 300 lira para cezası uygulandı. 

01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:46
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İZMİR’DE ‘SABRİ ABİ’ OPERASYONU

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinin kumarhaneye döndürüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan jandarma, ormanlık alan içerisindeki kumarhaneye 'Sabri Abi' isimli operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerini gören bazı kişiler, kumarhaneyi terk ederek ormanlık alanda kaçmaya çalıştı. Operasyon öncesi kumarhane çevresini abluka altına alan jandarma, kaçan kişileri tek tek ormanlık alanda yakaladı. Kumarhanede yapılan incelemede, çok sayıda pul, tombala kağıdı, rakamların çekildiği makina ve televizyonlar ele geçirildi. Baskınında suçüstü yakalanan kişiler, görüntülenmemek için masaların altına saklandı.

Müşterilerin her türli ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları anlaşılan kumarhane sahiplerinin gelen kişilere yiyecek ve içecek gibi gıda malzemeleri ikram ettiği de belirlendi. Tombala oyarken suçüstü yakalanan 60 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kumar oynama suçundan 288 bin 300 lira para cezası kesilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

MASALARIN ALTINDA SAKLANDILAR 

Öte yandan, baskında senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asıldığı fark edildi. Filmde 'Sabri abi' rolündeki Aydemir Akbaş'ın resminin asıldığı duvarda, altında argo kelimeler yazıldığı görüldü. Jandarma ekiplerinin daha önce de bir kumarhaneye düzenlediği operasyonda, yine sanatçı Aydemir Akbaş'ın filmindeki bir repliğinin kumarhane duvarına asılması dikkat çekmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBornovaSabri AbiKumarOperasyonJandarma
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