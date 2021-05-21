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İzmir ve Balıkesir'de fırtına tekneleri batırdı

İzmir'in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 balıkçı teknesi battı, bazıları ise hasar gördü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:52
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İzmir ve Balıkesir'de fırtına tekneleri batırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına Dikili'de, Vakıf Zeytinliği mevkiinde 15 kadar balıkçı teknesini batırdı. Bazı tekneler ise kayalara ve birbirlerine çarparak hasar gördü. Teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelerek, teknelerini kurtarmaya çalıştı.

BALIKESİR'DE DE TEKNELER BATTI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı.

Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.  

AYVACIK'TA SAĞANAK VE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına, Ayvacık ilçe merkezinde ağaçları devirirken, ilçeye bağlı Büyükhusun, Sazlı, Paşaköy ve Dibekli köylerinde ise bazı evlerin çatıları uçtu. Direklerin devrilmesi sonucu bazı köylerde elektrikler kesildi. Arızanın giderilmesi için ekipler onarım çalışması başlattı.

Özel İdare, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sağanak ve fırtınanın vurduğu Büyükhusun Köyü Muhtarı Baki Güçlü, “Bu sabah erken saatlerde çok şiddetli fırtına ile uyandım. Elektrik direkleri ve ağaçların devrildiğini gördüm. Düşen çatıları gördüm. Kırılan ağaçları gördüm” dedi.

ÇATI'NIN UÇMA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda maddi zarar meydana geldi.

DOLU 1 METREYE ULAŞTI

Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde ise sabah erken saatlerde başlayan şiddetli rüzgar ile yağmur, kısa süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış sırasında bir alana biriken dolular cep telefonu ile görüntülendi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtınanın ardından Balıkesir Valiliği koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ayvalık ilçemizde 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 06.00 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle, ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Kıyıda bulunan bazı balıkçı tekneleri ve tur tekneleri batmış, bazı tekneler parçalanmış, bazı binaların çatılarında ve pencerelerinde hasar oluşmuştur. Ayrıca ağaçlarda devrilme ve dallarında kırılma meydana gelmiştir. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde sona ermesi beklenmektedir. Valiliğimiz tarafından; AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır.'

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBalıkesirFırtınaDenizTekneBatık
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